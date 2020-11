Rusza przetarg na ostatni fragment drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim

Chodzi o odcinek Boćki-Malewice o długości niemal 16 kilometrów, zlokalizowany na południu Białegostoku. Do tej pory był białą plamą na mapie planowanej trasy S19. Teraz to się zmieniło. To już dziesiąty przetarg na fragment drogi ekspresowej S19 ogłoszony w 2020 roku.

REKLAMA

Takie decyzje są efektem realizacji planu zakładającego zbudowanie spójnego układu komunikacyjnego w całym kraju. Jego ważnym elementem będzie trasa S19, która ma pełnić rolę głównego korytarza transportowego Polski Wschodniej.

Regionu, który w poprzednich latach był zaniedbany pod względem rozwoju sieci drogowej. Droga S19 to część międzynarodowej trasy Via Carpatia, a wiceminister infrastruktury Rafał Weber wierzy, że jej ukończenie przyczyni się do rozwoju gospodarczego tej części kraju.

W tym roku ogłosiliśmy w sumie 10 przetargów na kolejne części drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim. Aktualnie wybieramy najkorzystniejszą ofertę na czterech odcinkach S19, na czterech kolejnych weryfikujemy oferty, a na dwóch ogłosiliśmy przetargi: Malewice - Chlebczyn (23 września 2020 r.) i dziś, Boćki - Malewice

- powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Droga ekspresowa S19 fot. GDDKiA

Odcinek Boćki-Malewice ma być oddany do ruchu najpóźniej w 2026 roku

Jeśli chodzi o pozostałe fragmenty podlaskiej części drogi S19, to najmniej zaawansowane jest postępowanie prowadzone w sprawie odcinka Sokółka-Czarna Białostocka-Sochonie-Dobrzyniewo. Aktualny aktualny szef GDDKiA informuje, że utknęło na etapie uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Do końca 2020 roku planowane jest podpisanie pierwszych umów z wykonawcami poszczególnych odcinków trasy S19 wokół Białegostoku. Chodzi o drogi o łącznej długości 47,5 kilometra, na które przetargi zostały rozstrzygnięte w ostatnich miesiącach.

Jeśli cała podlaska część drogi ekspresowej S19 zostanie wybudowana zgodnie z planami, powinna być gotowa w latach 2025-2026. A co trzeba wiedzieć o jego najnowszym odcinku Boćki-Malewice? To fragment trasy poprowadzony obok miejscowości Boćki i Dziadowice, dzięki czemu ominie je ruch tranzytowy.

Omawiana część trasy będzie realizowana w postaci drogi dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku i przystosowana do ruchu ciężkiego. Rodzaj konstrukcji, która to wytrzyma będzie wybrany przez wykonawcę na etapie projektu budowlanego. W grę wchodzi nawierzchnia asfaltowa lub betonowa. Na tym odcinku powstanie też piętnaście różnych obiektów inżynierskich.

Ogłoszenie przetargu na realizację odcinka Boćki-Malewice jest zaplanowane 4 listopada 2020 roku. 14 grudnia 2020 roku odbędzie się otwarcie ofert, a zawarcie umowy z najkorzystniejszym oferentem musi nastąpić przed końcem II kwartału 2021 roku.

Później rozpocznie się etap realizacji. Oby przebiegała zgodnie z planem, a firmy wywiązały się ze złożonych zobowiązań, bo sieć nowoczesnych dróg szybkiego ruchu rzeczywiście jest konieczna do rozwoju gospodarczego wschodniej Polski.