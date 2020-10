Autostrada A2 w końcu rusza na wschód. Przetarg na ważny odcinek

Kiedy autostrada A2 będzie gotowa?

Docelowo autostrada A2 ma połączyć zachód Polski (przejście graniczne z Niemcami w Świecku) ze wschodem i granicą z Białorusią w Kukurykach. Autostrada łączy trzy duże miasta - Poznań, Łódź (węzeł w Strykowie) oraz Warszawę. Z około 657 planowanych kilometrów już wybudowano ponad 500, ale praktycznie wszystkie znajdują się w zachodniej i centralnej Polsce. Jedyny odcinek biegnący na wschód kraju to niedawno oddany fragment od wciąż budowanej obwodnicy Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Dalej A2 nie istnieje.

REKLAMA

Droga S1 ma być gotowa w planowanym terminie. "Rząd jest zdeterminowany"

To już niedługo ma się zmienić. GDDKiA w końcu rusza z przetargami na brakujące odcinki. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że do Białej Podlaskiej A2 dojedziemy w 2024 r., a do granicy z Białorusią - w 2025 r. - Ruszamy z przetargami na kolejne ponad 63 kilometry A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską. Zaczynamy od pierwszego, prawie 19-kilometrowego zadania, które zaczyna swój bieg za obwodnicą Siedlec. Przyszła trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą pod dobudowę w przyszłości trzeciego pasa. Zależy nam, aby jak najszybciej domknąć A2 do granicy państwa z Białorusią. Pracujemy też nad zwiększeniem przepustowości A2 na zachód od Warszawy, gdzie przygotowujemy dokumentację na dobudowę kolejnego pasa ruchu - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Zobacz wideo Czy w Polsce budujemy drogi drożej niż w Europie? Rzecznik GDDKiA odpowiada

Pierwszy przetarg na brakujące wschodnie odcinki A2

Pierwszy przetarg dotyczy 19 km A2 między węzłem Siedlce Zachód a miejscowością Malinowiec. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa prawie 19 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Wybudowany zostanie węzeł Siedlce Południe (Borki). Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

A2 Siedlce Zachód fot. GDDKiA

Co dalej z budową A2?

W wakacje 2020 r. drogowcy oddali kierowcom ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wcześniej, wiosną tego roku, zawarte zostały kontrakty na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami: Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. A2 powinna na tych fragmentach być gotowa jesienią 2023 r. W przypadku środkowego odcinka węzeł Groszki - węzeł Gręzów toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Wybór wykonawcy został zaplanowany na listopad 2020 r.

Trwają przygotowania do realizacji ostatniego etapu autostrady A2 od Białej Podlaski do granicy z Białorusią. Dla ok. 32-kilometrowego odcinka trwa proces odbiorowy koncepcji programowej. Po pozyskaniu finansowania ruszą dalsze prace związanych z realizacją zadania. Tutaj całość prac powinna zostać zakończona w 2025 r.

Autostrada A1 będzie oddana kierowcom jeszcze w tym roku. Połączy Gdańsk z Czechami

To nie koniec. Odcinek A2 Warszawa - Łódź również stanie się placem budowy

Autostrada A2 na odcinku Łódź - Warszawa jest jedną z najbardziej zatłoczonych dróg szybkiego ruchu w kraju. Dlatego A2 między tymi dwoma miastami ma zyskać kolejne pasy ruchu. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu. Kiedy? Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2025 r.

Autostrada A2 jeszcze droższa. Podwyżka ceny przejazdu na A2 - od 2 marca zapłacimy 66 zł