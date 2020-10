Droga S1 ma być gotowa w planowanym terminie. "Rząd jest zdeterminowany"

Rząd jest zdeterminowany, żeby oddać S1 kierowcom w terminie

Niedawno informowaliśmy, że jeszcze w tym roku kierowcom zostanie oddana cała autostrada A1. Choć w pełni gotowa ma być w 2022 r., to na wciąż budowanych odcinkach drogowcy udostępnią po dwa pasy w każdą stronę. Ruch będzie się na nich odbywał na zasadach tymczasowej organizacji, co oznacza, że nie będziemy mogli jechać z pełną prędkością, ale i tak ma być wygodniej, szybciej i znacznie bezpieczniej.

To jednak nie koniec dobrych informacji dla kierowców, którzy jeżdżą na trasie północ - południe Polski. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w najnowszym komunikacie zapowiada także przyspieszenie prac na S1. Zwykle w takich informacjach trudno znaleźć konkretną datę ukończenia prac, ale w tym przypadku jest inaczej. - Droga ekspresowa S1 biegnie od granicy polsko-słowackiej przez Żywiecczyznę, Śląsk i Zagłębie, a następnie łączy się z autostradą A1 w okolicy lotniska Pyrzowice. Rząd jest zdeterminowany, aby ukończyć inwestycję w założonym terminie: kierowcy pojadą drogą S1 w pełnym przebiegu pod koniec 2023 r. - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Droga ekspresowa S1 na mapie. Co słychać na placu budowy?

Część odcinków S1 jest już gotowa. Jednak na duże fragmenty wciąż czekamy. Poniżej zamieszczamy mapę z aktualnym postępem prac. Wypunktowujemy też brakujące odcinki i orientacyjne daty, kiedy mają zostać ukończone.

Pyrzowice - Podwarpie

Prace na tym odcinku są bardzo zaawansowane i przebiegają zgodnie z harmonogramem. Budowa ma się zakończyć "do drugiego kwartału 2021 r."

Tutaj zadaniem wykonawcy jest przebudowa istniejącej drogi krajowej DK1 do parametrów drogi ekspresowej. Na razie prowadzone są prace przygotowawcze, kierowcy muszą więc uzbroić się w cierpliwość. Termin oddania to listopad 2023 r.

Tutaj wciąż brakuje wykonawcy. Postępowanie jest w toku. 30 września 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok, w którym uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia i odrzucenia oferty China State Construction Engineering Corporation Limited oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty tego wykonawcy. GDDKiA zaskarżyła wyrok KIO do sądu okręgowego.

Umowę na ten odcinek z wykonawcą podpisano w maju tego roku, a całość inwestycji ma potrwać 33 miesiące. GDDKiA podaje, że wszystko będzie gotowe do sierpnia 2023 r.

12-kilometrowy odcinek ekspresówki będzie gotowy do listopada 2023 r.

Rozpoczęto tu już roboty budowlane. Także przy dwóch tunelach. Całość inwestycji zostanie zrealizowana do sierpnia 2023 r.

Droga S1, październik 2020 r. fot. GDDKiA

Śląsk, Polska, cały nasz region

Droga ekspresowa S1 to wyjątkowo ważna inwestycja drogowa dla mieszkańców Śląska. Jednak nie tylko dla nich. Po ukończeniu prac A1 i S1 będą najszybszą drogą na dojechanie znad Bałtyku (obwodnica Trójmiasta) aż do południowej granicy ze Słowacją. To także ważny szlak komunikacyjny z punktu widzenia całego naszego regionu. A1 i S1 są częścią tzw. VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej.