Rząd zapowiada wyższą akcyzę na używane samochody, import wystrzelił

Wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach poziom importu może osiągać rekordowe wyniki przekraczające 100 tys. sztuk. A to wszystko za sprawą zapowiadanych zmian w naliczaniu podatku akcyzowego, który znacznie podniesie finalny koszt sprowadzenia auta

- czytamy w raporcie Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Eksperci zwracają uwagę, że do bardzo podobnej sytuacji doszło pod koniec 2016 r. Wtedy podwyżki akcyzy zapowiedziano w listopadzie, a w grudniu w kraju zarejestrowano ponad 100 tysięcy zaimportowanych samochodów używanych.

We wrześniu 2020 r. zarejestrowano dokładnie 88 626 sprowadzonych z zagranicy samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To aż o 8 procent więcej niż we wrześniu zeszłego roku. Do bariery 100 000 trochę zabrakło, ale trzeba wziąć pod uwagę, że rok 2020 naznaczony jest kryzysem w branży związanym z pandemią. Do końca września do Polski przyjechało 630 492 aut, czyli o 17,5 proc. mniej niż przed rokiem. Gwałtowne odbicie we wrześniu pokazuje, że naprawdę mamy do czynienia ze znacznie zwiększonym zainteresowaniem używkami.

Skąd ściągamy używane samochody?

Tutaj obyło się bez żadnych zaskoczeń. Najwięcej samochodów ściągamy z Niemiec. Na kolejnych miejscach, z ogromną stratą, widzimy Francję oraz Belgię. Poniżej przedstawiamy statystyki z całego roku (od stycznia do końca września). Warto zwrócić uwagę na plusy przy liczbie zaimportowanych samochodów z USA oraz Szwecji.

Niemcy – 327 107 szt. (-26,0 proc.) Francja – 62 033 szt. (-16,7 proc.) Belgia – 48 123 szt. (-10,6 proc.) Holandia – 32 049 szt. (-0,4 proc.) Stany Zjednoczone – 27 588 szt. (13,0 proc.) Włochy – 23 484 szt. (-20,4 proc.) Szwecja – 19 897 szt. (17,4 proc.) Szwajcaria – 19 691 szt. (-7,6 proc.) Austria – 17 999 szt. (-4,4 proc.) Dania – 17 565 szt. (-8,8 proc.)

Średni wiek samochodu to 11 lat i 11 miesięcy. Najwięcej ściągamy samochodów z silnikiem benzynowym - 51,61 proc. Diesle stanowią 48,15 proc. całego importu. Samochody z alternatywnymi źródłami napędu to wciąż ciekawostka.

A jakie samochody najczęściej ściągamy w 2020 r.? Top 5 marek i modeli

Jeśli śledziliście statystyki importu z lat poprzednich, to niczym was nie zaskoczymy. Polacy od dawna ściągają praktycznie te same samochody. Tak wygląda pierwsza piątka marek:

Volkswagen – 69 850 szt. Opel – 61 367 szt., Ford – 56 511 szt. Audi – 53 551 szt. Renault – 40 133 szt.

A tak konkretnych modeli: