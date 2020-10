Wraca pomysł nowej akcyzy na używane samochody. To zachęta do zakupu ekologicznych aut

Plany zmiany naliczania podatku akcyzowego na samochody wracają co jakiś czas. Tym razem cel to zachęcenie Polaków do zakupu nowych aut prosto z salonu, zwłaszcza hybrydowych i elektrycznych. Dzięki temu mamy przestać być złomowiskiem Europy.

Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta