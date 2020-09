Nowe Audi Q2. Czas na delikatny facelifting

Nowe Audi Q2 przyjedzie do salonów ze 150-konnym silnikiem 1.5 TFSI. Później do oferty dołączyć mają jeszcze dwie jednostki benzynowe i dwie wysokoprężne. W aktualnej ofercie znajdziemy jeszcze 1.0 TFSI 116 KM oraz 2.0 190 KM i to one najprawdopodobniej dołączą do już potwierdzonego silnika 1.5 TFSI. Po wysokoprężnej stronie mocy powinniśmy spodziewać się 2.0 TDI w wydaniu 116 i 150 KM. Trzymamy też kciuki, by za jakiś czas w ofercie pojawi się sportowa odmiana, której bliźniakiem będzie 300 VW T-Roc R.

Lifting dodał Audi Q2 19 mm na długość i znacznie wyostrzył stylistykę małego crossovera. Zmiany nie są oczywiście rewolucyjne, ale auto stało się jeszcze bardziej drapieżne za sprawą jeszcze odważniejszych linii i wyraźniej zaakcentowanych wielokątów. Pojawiły się też charakterystyczne szczeliny nad grillem (nawiązania do Quattro), a listę możliwych do wyboru lakierów i obręczy kół wzbogaciły kolejne pozycje. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia nowego Audi Q2 w bardzo ciekawej konfiguracji, którą producent promuje odświeżony model.

We wnętrzu bez rewolucji. Pozostawiono nawet system multimedialny obsługiwany charakterystycznym pokrętłem. To o tyle ciekawe, że w większości modelu z tego rozwiązania już zrezygnowano. Nowe Audi Q2 można będzie wyposażyć w dwa duże wyświetlacze - 12,3-calowy przed oczami kierowcy (wirtualne) i 8,3-calowy, trochę staromodnie wystający z deski rozdzielczej nad nawiewami. Wygląd tych ostatnich odświeżono i to chyba największa wizualna zmiana w kabinie. Spostrzegawczy dostrzegą jeszcze nowy wygląd wybieraka automatycznej skrzyni, a po zmroku wnętrze rozświetli nowe oświetlenie nastrojowe. W sportowych wersjach wyposażenia alcantarę zastąpiła mikrofibra. System MMI zapewni łączność z internetem (LTE) oraz hotspot WLAN. Z poziomu telefonu za pomocą specjalnej aplikacji będzie można sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące naszego samochodu.

Nowe Audi Q2 do sprzedaży wejdzie jeszcze w tym roku. Bliżej rynkowej premiery poznamy szczegóły polskiej oferty. Co ciekawe, podobnie jak w kilku niedawno pokazanych modelach Audi pozwoli klientowi jeszcze bardziej dopasować auto do swoich potrzeb i np. połączyć sportowy pakiet stylistyczny nadwozia z klasycznym wnętrzem. Lub na odwrót. Różne linie wyposażenia będzie można ze sobą mieszać.

Cennik aktualnego Audi Q2 otwiera 106 000 zł (1.0 116 KM). Za 150-konne Q2 trzeba zapłacić 113 600 zł. Możemy się spodziewać, że lifting lekko podniesie cenę, choć nie spodziewalibyśmy się drastycznych zmian.

