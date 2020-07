Nowe Audi Q5 zaprezentowane. Na premierę przyjedzie z miękką hybrydą

Aktualnie najważniejszą wersją nowego Audi Q5 jest 40 TDI o mocy 204 KM i 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego, bo to właśnie w tej odmianie SUV u nas zadebiutuje. To tzw. miękka hybryda, a producent chwali się lżejszym układem napędowym (ponad 22 kg oszczędności). Standardem będzie tu siedmiostopniowa, automatyczna skrzynia biegów S tronic. Audi Q5 ma odzyskiwać energię podczas hamowania i wyłączać jednostkę napędową przy niskich prędkościach (do 22 km/h). Układ miękkiej hybrydy ma pozwolić na zużycie o 0,3 l paliwa na każde 100 km (5,3-5,4 l/100 km). Do 100 km/h nowe Audi Q5 40 TDI rozpędzi się w 7,6 s, a na niemieckiej autostradzie rozpędzi się maksymalnie do 222 km/h.

To na razie jedyny silnik, jaki przewidziano dla Europy, ale możemy być pewni, że z czasem oferta będzie się wzbogacać o kolejne pozycje. Prawie na pewno możemy się spodziewać dwulitrowej benzyny (również jako miękkiej hybrydy), innych wariantów diesla 2.0 TDI, ładowanej z gniazdka hybrydy 55 TFSI e quattro oraz mocniejszej wersji z literą S. Część z tych odmian pokazano już dla rynku amerykańskiego.

Audi Q5 2020 fot. Audi

"Nowe" w przypadku Audi Q5 oznacza oczywiście facelifting, a nie przeskok w nową generację. Nie zmieniły się więc najważniejsze wymiary SUV-a - szerokość, wysokość czy rozstaw osi. Warto jednak wspomnieć, że agresywniej narysowane zderzaki sprawiły, że Q5 po faceliftingu jest dłuższe o 19 mm. W naszej galerii znajdzie sporo zdjęć nowego Q5. Zmiany w wyglądzie nie są drastyczne - producent ograniczył się do ostrzejszych linii, lekkiego odświeżenia oraz zupełnie nowych reflektorów. Styliści z Ingolstadt dumni są zwłaszcza z tych tylnych - Audi podkreśla, że to pierwsze na świecie tylne lampy wykonane w technice OLED.

Lifting to także okazja do lekkiej aktualizacji dostępnych w konfiguratorze wzorów obręczy kół oraz lakierów.

Audi Q5 2020 fot. Audi

We wnętrzu również bez rewolucji. Tradycyjnie lifting to lepsze materiały wykończeniowe, nowe tapicerki, poprawione wyciszenie oraz zwiększenie liczby dostępnych opcji. Choćby jeszcze lepiej grający zestaw audio firmy Bang & Olufsen. Ważną nowością jest też najnowsza wersja systemu multimedialnego. Jego moc obliczeniowa ma być 10-kronie wyższa niż w SUV-ie przed liftingiem. =

Audi Q5 2020 fot. Audi

Nowe Audi Q5 do Polski powinno przyjechać jesienią. Polskich cen jeszcze nie znamy. Na razie dowiedzieliśmy się tylko, że za Odrą Q5 40 TDI wyceniono na 48 700 euro.