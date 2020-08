Kulturysta szuka auta. Nie chcesz być jego sprzedawcą [WIDEO]

Niderlandzki kulturysta jest znany jako "Dutch Giant". Mogliście go oglądać w filmach: "Czarna Wdowa" i "The King's Man". Richters prowadzi firmę, występuje jako aktor i model, jest osobą publiczną. To szalenie sympatyczny gość, ale nie chcesz sprzedawać mu samochodu, ponieważ wyjątkowo trudno spełnić jego oczekiwania.

REKLAMA

Olivier chciałby móc wygodnie podróżować. Dlatego zwrócił uwagę na problem, z którym mierzą się ludzie o sylwetkach znacznie wykraczających poza przyjętą normę. Nie mogą znaleźć samochodu, w którym czuliby się komfortowo.

Wbrew pozorom, to duży kłopot, bo zbyt ciasne wnętrze oznacza niewygodę oraz obniżony poziom bezpieczeństwa czynnego. Trudno w nim zająć prawidłową pozycję za kierownicą i swobodnie manewrować. Na szczęście niderlandzki kulturysta podchodzi do swoich ograniczeń z dystansem i humorem, czego dowodem jest wideo, które opublikował na swoim koncie w portalu YouTube.

Narzekasz na swój wzrost? Zastanów się nad tym jeszcze raz

"Holenderski olbrzym" na co dzień jeździ kilkuletnim audi, ale skrycie marzy o sportowym samochodzie. Dlatego od razu po śniadaniu złożonym 8 jajek i 150 gramów owsianki (podobnie kaloryczny posiłek je co dwie godziny) wybiera się na objazd salonów sprzedaży.

Po kolei przymierza się do różnych modeli. Bardzo chciałby mieć najnowszego Chevroleta Corvette C8, Nissana GT-R lub Forda Mustanga Shelby GT500. Niestety we wszystkich przypadkach spotyka go rozczarowanie. Nie jest w stanie wygodnie prowadzić żadnego z wymienionych aut.

W kolejce do przymierzenia znalazły się również: Polestar 1 i 2, Corvette C7, Cadillac CTS-V, a nawet Maserati Ghibli znajomego. Film jednak zaczyna się od skromnej miejskiej toyoty aygo, która jest zdecydowanie małym samochodem. Ku swojemu zaskoczeniu, Richters mieści się w niej bez problemu. Niestety samochód japońskiej marki nie spełnia jego wymagań pod względem osiągów.

Wygląda na to, że amator szybkich aut końcu znalazł faworyta. Jeśli chcecie wiedzieć jaki samochód nadaje się najlepiej dla olbrzymów, musicie obejrzeć film. Zapewni rozrywkę i może być lekcją empatii.

Większości z nas nie przychodzi do głowy, jak dużym kłopotem może być wyjątkowo postawna sylwetka. Z pewnością mnóstwo osób zazdrości Olivierowi Richtersowi wzrostu, muskulatury, sławy i pieniędzy, ale znacznie mniej widzi ciemne sytuacji w jakiej postawiła go natura.

2020 Chevrolet Corvette Stingray fot. Chevrolet/JESSICA LYNN WALKER