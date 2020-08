Nowe Porsche Panamera z oszałamiającą wersją Turbo S, ale to nie jedyny as w rękawie

Nowe Porsche Panamera. Zaczynamy od dwóch nowych wersji

Premiera odświeżonego Porsche Panamera to znakomita okazja do zaprezentowania topowej wersji. Tak, tej oznaczonej "Turbo S" z 4-litrowym silnikiem V8 o mocy 630 KM i 820 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Oferuje o 80 KM i o 50 Nm więcej od poprzedniego flagowego wariantu Turbo z jednostką spalinową. Osiągi? W trybie Sport Plus nowa Panamera Turbo S przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,1 sekundy, a na prostej rozpędzi się do 315 km/h. Porsche podkreśla, że trójkomorowe zawieszenie pneumatyczne, system Porsche Active Suspension Management (PASM) oraz układ stabilizacji przechyłów Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) wraz z Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) zostały odpowiednio zoptymalizowane i przystosowane do wymagań tak mocnego modelu.

REKLAMA

Najlepszym dowodem jest imponujący czas Panamery Turbo S na Nurburgringu. Kierowca testowy Lars Kern pokonał tam okrążenie o długości 20 832 m w ciągu 7:29,81 min. To nowy oficjalny rekord w klasie samochodów luksusowych. Porsche Panamera Turbo S zostało wycenione na 897 tysięcy złotych.

Zobacz wideo Porsche 911 Carrera S. Zwycięzca plebiscytu The Best of Moto. Sprawdzamy, jak jeździ

Dzisiaj zadebiutowała jeszcze Panamera w odmianie 4S E-Hybrid. To hybryda typu plug-in, która na pierwszym miejscu stawia osiągi - 3,7 s do setki i 298 km/h prędkości maksymalnej. Na układ hybrydowy składają się silnik elektryczny o mocy 136 KM, zintegrowany z 8-biegową przekładnią dwusprzęgłową PDK oraz 2,9-litrowa jednostka V6 biturbo o mocy 440 KM. Łączna moc układu to 560 KM, a maksymalny systemowy moment obrotowy wynosi 750 Nm.

Panamera 4S E-Hybrid potrafi być także ekologiczna, bo dzięki dużemu akumulatorowi (17,9 kWh zamiast 14,1 kWh) przejedzie nawet 54 km w trybie elektrycznym. Hybrydowa Panamera 4S kosztuje 556 tysięcy złotych.

Nowe Porsche Panamera 2020 fot. Porsche

Jakie zmiany w innych wersjach silnikowych?

Nowe Porsche Panamera GTS ma zmodyfikowaną V-ósemkę. Charakterystyka pracy ma przypominać wolnossące silniki. Dodatkowo silnik został wzmocniony o 20 KM - oferuje teraz 480 KM i 620 Nm. Za nowego GTS-a trzeba będzie zapłacić 648 tysięcy złotych.

Nowe odmiany Porsche Panamera i Panamera 4 są teraz wyposażone w V6 biturbo o pojemności 2,9 litra. Parametry pozostają niezmienne – moc wynosi 243 kW (330 KM), a maksymalny moment obrotowy to 450 Nm. Ceny Porsche Panamera z napędem na tylne koła zaczynają się od 428 tys. zł. Wszystkie pozostałe warianty wyposażono w napęd na obie osie. Ich ceny startują od 446 tys. zł w przypadku Panamera 4.

Zmodernizowano system Porsche Active Suspension Management (PASM), który ma zapewniać odczuwalną poprawę komfortu tłumienia,

Z kolei Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) oferuje jeszcze lepszą stabilność nadwozia.

We wszystkich modelach ma zadebiutować także nowa generacja wyposażenia z zakresu sterowania układu kierowniczego oraz ogumienia.

Nowe Porsche Panamera 2020 fot. Porsche

Nowe Porsche Panamera. Co jeszcze się zmieniło?

We wnętrzu zdecydowanie najważniejszą nowością jest poważna aktualizacja systemu multimedialnego Porsche Communication Management (PCM). Otrzymał dodatkowe funkcje i cyfrowe usługi, takie jak udoskonalona obsługa głosowa, radar ryzyka z aktualnym oznakowaniem drogi i informacjami o zagrożeniach, bezprzewodową łączność Apple CarPlay oraz wiele innych usług Connect.

Nowa Panamera dostępna jest oczywiście nie tylko w standardowej wersji, w ofercie nie mogło zabraknąć wydłużonej odmiany Executive oraz praktycznego Sport Turismo. Wszystkie Panamery otrzymały przedni pas Sport Design, który do tej pory był opcją, z efektownym wypełnieniem wlotów powietrza, dużymi otworami chłodzącymi po bokach oraz jednorzędowymi modułami przedniego oświetlenia. Z kolei z tyłu zauważymy zmodernizowany tylny pas świetlny wraz z charakterystycznym konturem oraz nowo zaprojektowane lampy LED.

Nowe Porsche Panamera 2020 fot. Porsche