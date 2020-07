Messi i spółka przesiadają się do nowego auta. Formentor oficjalnym samochodem Barcelony

Cupra Formentor została ogłoszona pierwszym w historii oficjalnym pojazdem klubu piłkarskiego FC Barcelona. Piłkarze klubu otrzymają możliwość szerokiej personalizacji swoich samochodów. Premierowe egzemplarze Formentora będą wykorzystywane do celów instytucjonalnych klubu. Piłkarze będą mogli dostosować modele, dobierając m.in. pojemność silnika czy kolor karoserii. - Ogłoszenie CUPRY Formentora oficjalnym samochodem FC Barcelona wydaje się naturalnym ruchem. To model zaprojektowany i rozwinięty w Barcelonie. Jego produkcja również będzie mieć miejsce w mieście, w którym powstały obie marki - podkreśla Wayne Griffiths, CEO Cupry i wiceprezes Seata ds. sprzedaży i marketingu.

Dowiedzieliśmy się także, że Cupra udostępniła ogólnodostępną platformę internetową, umożliwiającą wszystkim zainteresowanym rezerwację nowego modelu. Do tej pory marka otrzymała już 20 000 zapytań od potencjalnych nabywców.

Cupra Formentor - co to za samochód?

Cupra Formentor to tzw. SUV coupe. Idealnie wpisuje się w najpopularniejszy na europejskim rynku segment C. Mierzy 4 450 mm długości, 1 839 mm szerokości i 1 511 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2 680 mm, a to ma się przełożyć na sporo miejsca na tylnej kanapie. Praktyczne walory Formentora podkreśla bagażnik o pojemności 450 l. Cupra ma nie tylko przyciągać wzrok i być szybka, ale też w niczym nie ustępować innym samochodom segmentu, jeżeli chodzi o przestronność czy wyposażenie. Stąd bardzo długa lista pokładowych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, dwa duże ekrany (jeden przed oczami kierowcy), rozbudowany system multimedialny z usługami connect i sporo opcji do zaznaczenia w konfiguratorze.

Najwyższa wersja silnikowa to benzynowy silnik 2.0 TSI o mocy 310 KM i momencie obrotowym 400 Nm. 310-konną jednostkę znamy z Golfa R i wiemy, że potrafi zapewnić sporo frajdy z jazdy. W Formentorze kierowca dostanie też napęd 4Drive, skrzynię DSG o 7 przełożeniach, adaptacyjne zawieszenie, system wyboru trybu jazdy, progresywny układ kierowniczy i hamulce Brembo. W ofercie nie mogło też zabraknąć hybrydy. To plug-in, czyli hybryda ze sporą baterią (13 kWh), którą można podładować, podłączając auto do gniazdka. W trybie czysto elektrycznym Cupra Formentor PHEV ma przejechać ok. 50 km. Współpracują ze sobą dwa silniki: 1.4 TSI o mocy 150 KM oraz silnik elektryczny o mocy 115 KM. Łączna moc to 245 KM (400 Nm).

Cupra Formentor fot. Cupra