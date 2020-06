Nowy węzeł na A4 już otwarty. Kierowcy wjadą na autostradę w Niepołomicach

Wszystkie odbiory wykonanych prac uzyskały wyniki pozytywne, a nadzór budowlany wydał pozwolenie na użytkowanie nowego węzła na autostradzie A4. 22 czerwca 2020 r. pierwsi kierowcy mogli nim wjechać na autostradę A4 lub zjechać na drogę wojewódzką nr 964, zarówno od strony Krakowa jak i Tarnowa.

Zakres inwestycji obejmował budowę:

węzła w ciągu autostrady A4 dla obsługi wszystkich relacji dla autostrady A4,

zjazdów z jezdni autostrady A4 z równoległym pasem wyłączania, wjazdów na jezdnie autostrady A4 z równoległym pasem włączania,

jednopasowych łącznic jednokierunkowych dla wszystkich relacji,

na drodze wojewódzkiej nr 964 budowę dwóch rond.

Węzeł Niepołomice umożliwia bezpośredni dojazd z autostrady nie tylko do miejscowości przylegających do autostrady, ale także tych bardziej odległych. W rejonie węzła znajdują się atrakcyjne turystycznie miasta Wieliczka i Niepołomice, a dalej Gdów, Biskupice, Dobczyce oraz Kłaj. W Wieliczce znajduje się słynna soli, w Niepołomicach jest Zamek Królewski, a nieopodal puszcza Niepołomicka.

Ułatwienie dla przemysłu

Niepołomice to także duża strefa ekonomiczna. Siedzibę ma tam wiele firm m.in. MAN, Coca Cola, Royal Canin, Food Care czy Meiller Kipper. Wjazd na autostradę z nowego węzła usprawni dojazd do tej strefy ekonomicznej i da możliwość sprawniejszej obsługi generowanego przez nią ruchu. Codziennie do strefy dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i około 4300 samochodów osobowych. Przewiduje się, że Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, która obecnie zajmuje ok. 500 ha gruntów i pracuje w niej ok. 4500 osób, powiększy się i docelowo pracować w niej będzie 8000 osób, co wygeneruje dużo większy ruch pojazdów.

Umowa na budowę węzła Niepołomice podpisana została 28 września 2018 r. z polsko-litewskim konsorcjum firm Trakcja PRKiI S.A. i AB Kauno tiltai. Inwestorem była GDDKiA, a koszt budowy wyniósł 48 mln zł, z czego 27,5 mln zł pochodziło z budżetu państwa, a 20,5 mln zł z budżetów samorządów.

