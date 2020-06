Kuba Wojewódzki sprzedaje swoje Porsche. Jest warte prawie 1,5 mln zł

Ceny używanych egzemplarzy wahają się w granicach 1,3-1,45 mln zł, ale takich aut jest niewiele na rynku. Kosmiczna cena jest wynikiem ekskluzywności oraz niesamowitych parametrów najbardziej ekstremalnej wersji Porsche 911.

Do turboładowanych odmian tego modelu z napędem na tylną oś pasuje przydomek "widowmaker", który zapoczątkowało Porsche 911 Turbo (930). Później przylgnął do kolejnych odmian 911 GT2. Oznacza, że trzeba uważać w czasie jazdy, bo inaczej można uczynić życiowego partnera wdowcem albo wdową. Na szczęście Kuba Wojewódzki jest kawalerem, więc nie ma czego się obawiać.

Od czasu ostatniej chłodzonej powietrzem generacji Porsche 911 - modelu 993 - oznaczenie GT2 nosi najszybsza dostępna cywilna odmiana tego modelu. Porsche 911 GT2 (991) ma napęd wyłącznie na tylną oś i podwójnie doładowany silnik o poj. 3,8 l oraz mocy 700 KM.

GT2 RS z ogłoszenia to najmocniejsze Porsche 911 w historii

Do momentu pojawienia się następnej wersji GT2 bazującej na nowym modelu o nazwie wewnętrznej 992, to najmocniejsze drogowe Porsche 911 w historii. 911 GT2 RS rozpędza się do 100 km/h w 2,7 s i rozwija prędkość maksymalną 340 km/h.

Pakiet Weissach, w który jest wyposażona srebrna strzała Kuby Wojewódzkiego dodatkowo podnosi wartość auta i obniża jego masę o 30 kg. Uzyskano to przy użyciu elementów wykonanych z ultralekkich materiałów. Z włókna węglowego wykonano m.in. dach, koła są ze stopu magnezu, a z tytanu zrobiono półklatkę bezpieczeństwa, umieszczoną za przednimi fotelami.

Model GT2 RS został w nią zaopatrzony, bo często bywa używany przez właścicieli do jazdy po torach wyścigowych. Jest jednym z rekordzistów północnej pętli słynnego toru Nurburgring, gdzie kierowca testowy marki Porsche Lars Kern uzyskał czas przejazdu 6:47,3 s.

Kolejny atut samochodu to ekskluzywność. Powstało tylko około 1000 sztuk Porsche 911 w takiej wersji. Są łakomym kąskiem dla fanów marki z Weissach i kolekcjonerów sportowych aut. Trudno powiedzieć, czy fakt, że Kuba Wojewódzki jest właścicielem sprzedawanego egzemplarza podnosi jego wartość, czy wręcz przeciwnie.