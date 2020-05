"Koniec z nadmierną ekspansją" - Nissan punktuje swój nowy plan. Europa na drugim planie

Nasz plan transformacji ma na celu zapewnienie stałego wzrostu, a nie nadmiernej ekspansji sprzedaży. Skoncentrujemy się teraz na naszych podstawowych kompetencjach i poprawie jakości naszej działalności, zachowując dyscyplinę finansową i skupiając się na przychodach netto na jednostkę w celu osiągnięcia rentowności. Zbiega się to w czasie z odbudową kultury określanej mianem «Nissan-ness»

- mówi Makoto Uchida, prezes i dyrektor generalny Nissana. Alians Renault-Nissan (do sojuszu należy od niedawna także Mitsubishi) od dłuższego czasu boryka się z dość poważnymi problemami, a branżowe media aż huczały od plotek o przyszłości dwóch marek. Jako pierwsi konkretny plan restrukturyzacji przedstawili Japończycy. I potwierdziło się to, o czym dotąd tylko spekulowano - Nissan przestanie skupiać się na Europie. Zamknie swoje fabryki w Europie Zachodniej (Barcelona), a priorytetowymi rynkami będą Chiny, Japonia oraz Ameryka Północna.

Czy Nissan wycofa się z Europy?

Nie. W oficjalnym planie możemy przeczytać, że jednym z priorytetów będzie "wykorzystywanie zasobów Aliansu w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu działalności operacyjnej w Ameryce Południowej, regionie ASEAN i w Europie". To oznacza, że Nissan na Starym Kontynencie pozostanie, ale z pewnością jego oferta modelowa zostanie znacznie ograniczona - do najbardziej zyskownych modeli. Nissan skupi się na wybranych segmentach. W ramach aliansu to Renault (do Francuzów należy także Dacia oraz Łada) będzie w Europie walczyć z Volkswagenem, Peugeotem, Toyotą i Fordem o jak największą sprzedaż.

Zobacz wideo Nissan Ariya Concept w Tokio

Czteroletni plan Nissana w punktach

Nissan przedstawił nam sporo konkretów swojego czteroletniego planu. Podzielono go na dwie części, a wszystkie najważniejsze działania wypunktowano. Wybraliśmy dla was najciekawsze założenia. Pierwsza część planu została nazwana "racjonalizacją". Pod tym pojęciem kryją się działania na rzecz restrukturyzacji, redukcji kosztów i poprawy wydajności.

Zmniejszenie mocy produkcyjnych Nissana o 20%, do 5,4 mln sztuk rocznie, przy założeniu standardowej pracy zmianowej.

Redukcja globalnej oferty produktowej o 20% (z 69 do mniej niż 55 modeli).

Obniżenie kosztów stałych o około 300 mld jenów.

Planowane zamknięcie zakładów produkcyjnych w Barcelonie w Europie Zachodniej.

Koncentracja produkcji w Ameryce Północnej na kluczowych modelach.

Zamknięcie zakładu produkcyjnego w Indonezji i skoncentrowanie się na zakładzie w Tajlandii jako jedynej bazie produkcyjnej w rejonie Azji południowo-wschodniej (ASEAN).

Wspólne korzystanie z zasobów, w tym modeli, technologii i zakładów produkcyjnych, przez partnerów Aliansu.

Druga część to "ustalanie priorytetów dla głównych rynków i kluczowych produktów: