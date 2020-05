Nowe normy emisji położą kres downsizingowi? Tak twierdzi jeden z szefów Porsche

Przynajmniej tak stwierdził Frank-Steffen Walliser w rozmowie z "Wheels". To jeden z szefów Porsche (odpowiada za rozwój samochodów sportowych marki), a więc z pewnością osoba bardzo dobrze poinformowana w wielu sprawach. Norma emisji spalin Euro 7 ma wejść w życie w 2027 r. i zdaniem Wallisera zmieni podejście do projektowania nowych jednostek spalinowych - ma zahamować downsizing i doprowadzić do powrotu większych silników.

Rewolucyjne w Euro 7 ma być wprowadzenie ograniczeń mocy dla silników. Maksymalna moc danej jednostki może zostać ograniczona do konkretnego poziomu, a maksymalna liczba koni mechanicznych zostanie powiązana z liczbą cylindrów. Frank-Steffen Walliser jest pewny, że skłoni to producentów nie tylko do wspomagania spalinowych silników elektrykami (ten trend obserwujemy w motoryzacji już od dawna i będzie tylko nabierał rozpędu) i wykreślania z gamy silnikowej mocniejszych propozycji, ale też może się okazać impulsem do powrotu większych silników. Większa moc będzie możliwa do osiągnięcia tylko przy większej pojemności i liczbie cylindrów.

Trzeba tu jednak postawić gwiazdkę i pamiętać, że na razie to tylko gdybanie. Frank-Steffen Walliser na pewno ma informacje z pewnego źródła, ale do 2027 r. zostało jeszcze sporo czasu, a dokładnych szczegółów zmian, jakie ma wprowadzić Euro 7, oficjalnie jeszcze nie podano. Pomysł z powiązaniem maksymalnej mocy z liczbą cylindrów może być prawdziwy, ale nie wiemy, czy znajdzie się w ostatecznej wersji nowych przepisów. Zwiększanie silników w kontekście ekologii może dziwić, ale wcale nie jest pozbawione sensu. Po zachłyśnięciu się downsizingiem, wielu producentów postanowiło zachować zdrowy rozsądek i zaczęło mówić o "rightsizingu". Mały wyżyłowany silnik niekoniecznie pali mniej i emituje mniej od swojego większego odpowiednika. W warunkach testowych - owszem. Ale pod sporym obciążeniem może być wręcz przeciwnie.

Zobaczymy, co przyniesie czas. Wypowiedź jednego z szefów Porsche rzuca na zbliżającą się normę Euro 7 ciekawe światło. Waszym zdaniem nowa norma emisji powinna zahamować downsizing?