Porsche 911 Targa - trzecia odsłona nowej legendy. Zaczęło się od "bezpiecznego kabrioletu z pałąkiem przeciwkapotażowym"

Już poprzednia generacja Porsche 911 Targa (991), powróciła do pierwotnej koncepcji modelu, a nowe wcielenie (992) kontynuuje tę tradycję. Zniknął przeszklony i uchylany dach, a jego miejsce zastąpił klasycznie otwierany "top" nad siedzeniami. Podobnie jak w legendarnym, oryginalnym modelu Targa z 1965 r. najnowsza wersja ma charakterystyczny, szeroki pałąk, ruchomą część dachu nad kierowcą i pasażerem oraz panoramiczną tylną szybę. Dach można złożyć lub rozłożyć w ciągu 19 sekund.

Porsche 911 Targa 4S 2020 Porsche

Sportowiec przede wszystkim

Nowe 911 Targa 4 jest napędzane 6-cylindrowym, 3-litrowym bokserem wyposażonym w dwie turbosprężarki, który generuje moc 385 KM (15 KM więcej niż poprzednik). Maksymalny moment obrotowy 450 Nm jest generowany w szerokim zakresie prędkości obrotowych – od 1950 do 5000 obr./min. W połączeniu z opcjonalnym pakietem Sport Chrono, 911 Targa 4 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,2 sekundy (o 0,1 s szybciej niż wcześniej), a wskazówka prędkościomierza kończy bieg na 289 km/h.

911 Targa 4S z jednostką o mocy 450 KM (+30 KM) i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 530 Nm, na rozpędzenie się do 100 km/h potrzebuje 3,6 sekundy (o 0,4 s mniej niż poprzednik). Maksymalna prędkość 911 Targa 4S wynosi 304 km/h.

Porsche 911 Targa 4 i Targa 4S 2020 Porsche

(Moim zdaniem) najlepsza skrzynia na świecie

Oba modele standardowo są wyposażone w 8-biegową przekładnię dwusprzęgłową (PDK) oraz inteligentny napęd na wszystkie koła Porsche Traction Management (PTM). Jednak wariant 911 Targa 4S można zamówić z nową 7-stopniową skrzynią manualną (razem z pakietem Sport Chrono).

W obu wersjach Targi dostępny jest system Porsche InnoDrive z adaptacyjnym tempomatem, a udoskonalona funkcja Smartlift pozwala zaprogramować zwiększenie prześwitu, zapamiętując miejsca w których potrzebujemy większej przestrzeni pod autem (np. podczas zjazdu do garażu czy przejeżdżania przez progi zwalniające).

Porsche 911 Targa 4 2020 Porsche

Lepszy napęd i chłodzenie dyferencjału wodą

Lepsze osiągi nowych czteronapędowych wariantów idą w parze z rozwojem napędu przedniej osi. Sprzęgło i dyferencjał są chłodzona wodą, pojawiły się też wzmocnione tarcze sprzęgła, co podnosi wytrzymałość oraz zdolność do przenoszenia wyższych obciążeń.

W standardowym wyposażeniu znajdziemy elektronicznie sterowany system adaptacyjnego tłumienia PASM (Porsche Active Suspension Management). System automatycznie dostosowuje charakterystykę zawieszenia do warunków na drodze. Układ Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), obejmujący elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego, jest dostępny w standardzie w 911 Targa 4S, a w 911 Targa 4 jest dostępny jako opcja.

Porsche 911 Targa 4S 2020 Porsche

Ekstrawagancki design w nowoczesnej interpretacji

Nadwozie Porsche 911 Targa charakteryzuje się elementami stylistycznymi generacji 992. W porównaniu do poprzedników ma mocniej podkreślone przednie błotniki, a wgłębienie przedniej pokrywy nawiązuje do pierwszych pokoleń 911. Z tyłu dominuje szerszy, ruchomy tylny spojler i zintegrowany pas świetlny. Pomijając przednią i tylną sekcję, cała karoseria jest wykonana z aluminium.

Model, który dał początek nowej klasie sportowych aut – od 1965 r.

Porsche 911 Targa 2.0 z 1965 r. było pionierem samochodu zupełnie nowego typu. Targa, pierwotnie sprzedawana jako „bezpieczny kabriolet z pałąkiem przeciwkapotażowym”, wyposażona w zdejmowany dach, stała się niezależną koncepcją i ikoną stylu. Do dzisiaj Porsche łączy w 911 Targa dwa światy: typowe dla kabrioletu zalety jazdy pod gołym niebem oraz codzienny komfort i bezpieczeństwo coupé.

Ceny

Nowe warianty Porsche 911 Targa będą obecne na rynku od sierpnia 2020 r. Ceny zaczynają się od 635 tys. zł za 911 Targa 4 oraz od 710 tys. zł za 911 Targa 4S.

Porsche 911 Targa 4 2020 Porsche