Możesz krok po kroku zobaczyć, jak powstaje twoje Porsche. W fabryce pojawiły się kamery

Zakup samochodu to często bardzo ważna chwila. To co dzieje się za zamkniętymi drzwiami fabryk pozostaje dla klientów tajemnicą, ale Porsche postanowiło uchylić jej rąbka. Na linii produkcyjnej zamontowano kamery, dzięki czemu klienci mogą "podglądać" produkcję swojego samochodu.

REKLAMA

5 Porsche Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA