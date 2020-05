Pijany kierowca ugryzł motocyklistę. Z zatrzymaniem obywatelskim czasem lepiej uważać

Gość: MissHolokaustu 4 godziny temu Oceniono 9 razy -7

No sorki, ale dopóki nie ma wyniku badania krwi, to jest to tylko domysł. Chyba bym zajebał kolesia który by mi się władował do samochodu i zaczął grzebać przy kluczykach. Ciekawe czy analogicznie mogę się wrąbać do auta gościowi, który nie włączył migacza na skręcie? Też zagrożenie i gorący uczynek. Dodatkowo przepis mówi 'gdy nie będzie możliwe ustalenie tożsamości', a przecież na monitoringu widać numer rejestracyjny. Bez dowodu za próbę wejścia do auta jest strzał w ryja, krótka piłka.