Widzisz pijanego kierowcę? Masz prawo do zatrzymania obywatelskiego

Co trzeci polski kierowca przyznaje, że mógł kiedyś prowadzić samochód, będąc pod wpływem alkoholu - wynika z badania SW Research dla AlcoSense Laboratories. Najczęstsza wymówka? "Bo miałem niedaleko" i "bo nie miał mnie kto odwieźć do domu". I choć wzmożone policyjne kontrole trzeźwości przynoszą efekt, to co roku w Polsce nietrzeźwi kierowcy powodują około 1,5 tys. wypadków.

REKLAMA

Policja nie prowadzi statystyk dotyczących zgłoszeń obywatelskich, ale mówi wprost: Coraz częściej otrzymujemy zgłoszenia od kierowców o dziwnym zachowaniu innych użytkowników dróg. Świadomość obywatelska - jak mówi policja - wzrasta z każdym rokiem. Ale czy telefon pod numer 112 wystarczy? Co możemy zrobić, gdy kierowca przed nami jedzie zygzakiem?

Co zrobić, gdy zobaczysz pijanego kierowcę. Zadzwoń na 112

Widząc użytkownika drogi, którego zachowanie jest dziwne, bez wahania sięgaj po telefon. Dyspozytorowi, który odpowie na wybranie numeru 112, opowiedz jak najwięcej szczegółów:

Gdzie się obecnie znajdujesz.

Co robi kierowca, którego zachowanie budzi twoje wątpliwości.

Jakim samochodem przemieszcza się podejrzany: marka, model, kolor, numer rejestracyjny.

Jeśli jest taka możliwość, podążaj za kierowcą, pozostając w ciągłym kontakcie z dyspozytorem - ten będzie wiedział, w którą stronę zmierza podejrzany.

Zatrzymanie obywatelskie

W niektórych sytuacjach oczekiwanie na interwencję policji nie wchodzi w grę. Jeśli widzisz zataczającego się człowieka, który próbuje wsiąść za kierownicę, masz prawo do tak zwanego zatrzymania obywatelskiego. Zawsze musi je jednak poprzedzić chłodna ocena sytuacji. Odpowiedz sobie na pytania: Czy człowiek, którego chcesz zatrzymać, jest agresywny? Czy masz nad nim przewagę fizyczną? Czy uda ci się go zatrzymać, jeśli podczas interwencji zacznie używać siły? Pamiętaj, że twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jeśli nie dasz sobie rady sam, zadzwoń na policję. Jeżeli jednak uznasz, że masz przewagę nad kierowcą, możesz interweniować. Przykład doskonałego zatrzymania obywatelskiego zobaczysz w poniższym wideo.

Zobacz wideo Zatrzymanie obywatelskie pijanej 56-latki. Mimo dwóch promili tłumaczyła potem policji, że "nic takiego się nie stało"

Polskie prawo daje każdemu z nas możliwość ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku. O tak zwanym zatrzymaniu obywatelskim mówi art. 243 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości”. W § 2 doprecyzowano, że osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce policji.