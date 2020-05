Hyundai prezentuje zamaskowany prototyp i20N. I testuje go w ekstremalnych zimowych warunkach

Hyundai niedawno przeprowadził testy prototypowego modelu i20N. Sportowy hatchback miał okazję wykazać się na zamarzniętym jeziorze w Arjeplog w północnej Szwecji. Zmagania nowego modelu zostały uwiecznione na filmach, na których widzimy również testy modeli i20 WRC i RM19. To jednak pierwszy raz, kiedy oficjalnie widzimy nowe i20N. Mimo, że jeszcze w kamuflażu.

REKLAMA

Pierwsze wideo pokazuje samochód rajdowy i20 WRC, który zjeżdża z lawety i jedzie ciemnymi drogami Laponii, oświetlając trasę reflektorami zamontowanymi na masce. Z nadejściem świtu samochód przyspiesza, jedzie przez zaśnieżone lasy i serpentyny, by dotrzeć do miejsca, w którym prawdziwa zabawa dopiero się zaczyna - do zamarzniętego jeziora.

W następnym kadrze pojawia się RM19, ślizgające się wzdłuż drogi i pozostawiające po sobie pióropusze śniegu. W ujęciu z wewnątrz widać jak kierowca Hyundai Motorsport, Thierry Neuville naciska pedały i fachowo manewruje prototypem znanym jako jeżdżące laboratorium Hyundaia. W kolejnych ujęciach widzimy prototyp nowego i20 N, z kamuflażem zakrywającym przód i tył.

Hyundai i20N zamaskowany prototyp Hyundai

W kolejnym filmie Neuville komentuje testy, opisuje wrażenia z jazdy każdym z modeli, i20 WRC, RM19 oraz i20 N, i przedstawia unikalne cechy każdego samochodu ze swojej perspektywy.

Bardzo interesujący samochód. Niezwykle dokładny i łatwy w obsłudze. Silnik ładnie się kręci, a jego dźwięk jest bardzo interesujący. Nie mogę się doczekać, aby nim pojeździć w WRC!

- podsumował prototyp nowego i20 N kierowca Hyundai Motorsport.

Thierry Neuville opisuje RM19 jako „bardzo łatwy w prowadzeniu”. Mówiąc o jeździe próbnej, powiedział:

Miałem szeroki uśmiech na twarzy, ponieważ dużo jeździłem nim bokiem.

Testy na zamarzniętym jeziorze

Testy odbyły się na początku tego roku na zamarzniętym jeziorze w szwedzkim Arjeplog, popularnym wśród producentów samochodów, zimowym poligonie. Całoroczne niskie temperatury sprawiają, że jest to idealne miejsce do testowania pojazdów w ekstremalnych warunkach pogodowych. W niektóre dni temperatura spada do -30 stopni Celsjusza.

Hyundai testuje swoje samochody w tak trudnych warunkach klimatycznych, aby upewnić się, że będą niezawodne w ekstremalnych warunkach pogodowych. Od palącego letniego upału po oblodzone zimowe drogi, pojazdy muszą być w stanie funkcjonować w każdych warunkach klimatycznych w Europie. Podczas testów Hyundai testował także osiągi w warunkach podobnych do tych znanych ze sportów motorowych. Wysokie prędkości i ostre zakręty narażają pojazdy na duże obciążenia mechaniczne.

Hyundai i20N zamaskowany prototyp Hyundai

Sportowce z Korei

Po sukcesach modeli i30 N i i30 Fastback N, Hyundai opracowuje sportową wersję swojego najnowszego europejskiego modelu - i20 N. Podobnie jak w przypadku innych modeli N, i20 N będzie mógł jeździć po torach wyścigowym i drogach publicznych. Więcej szczegółów na temat tego modelu zostanie ujawnionych wkrótce.

Hyundai i20N zamaskowany prototyp Hyundai