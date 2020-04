Historia Pojazdu. W końcu za darmo sprawdzisz auto z Niemiec i Francji. Czego się dowiesz?

Historia Pojazdu. Sprawdzisz używany samochód z Niemiec

To zdecydowanie najważniejsza informacja. W rządowej usłudze Historia Pojazdu w końcu będzie można bezpłatnie sprawdzić używany samochód z Niemiec. To właśnie z Niemiec ściągamy nad Wisłę najwięcej pojazdów - to aż 57,7 proc. importu wszystkich używanych samochodów, które trafiają do Polski. Dodanie Niemiec do Historii Pojazdu Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało w połowie kwietnia. Baza w końcu została zaktualizowana i już możecie w niej sprawdzić upatrzony samochód.

Historia Pojazdu - jakie kraje oprócz Polski

Historia Pojazdu ma w swojej bazie wszystkie najważniejsze kraje z punktu widzenia importu samochodów używanych. Już wcześniej w rządowej bazie danych znalazły się informacje z Francji, Holandii, Włoch, Szwecji, USA oraz Kanady. Oprócz Niemiec w najnowszej aktualizacji na liście krajów pojawiły się:

Szwajcaria,

Austria,

Czechy,

Węgry,

Rumunia,

Dania,

Słowenia,

Litwa,

Łotwa,

oraz Estonia.

Historia Pojazdu - czego dowiem się o samochodzie?

Jakie informacje można uzyskać, korzystając z Historii Pojazdu.? To najważniejsze dane o samochodzie, które mogą okazać się nieocenione przy weryfikacji wybranego przez nas egzemplarza. Na ich podstawie szybko odrzucimy auta, które budzą wątpliwości. Historia pojazdu zawiera informacje m.in. o

przebiegu,

kradzieży,

wypadku,

szkodzie całkowitej,

uszkodzeniu,

złomowaniu,

niedopuszczeniu do ruchu

czy pracy jako taksówka.

Historia Pojazdu - co to jest?

To internetowa usługa Ministerstwa Cyfryzacji dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu. Dane otrzymywane na stronie mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o pojeździe otrzymuje się całkowicie bezpłatnie.

Na początku Historia Pojazdu obejmowała tylko samochody zarejestrowane w Polsce. Z czasem funkcjonalność poszerzono o inne kraje. Teraz doczekaliśmy się kolejnej ważnej aktualizacji.

Historia Pojazdu - gdzie ją znajdę?

Historię samochodu używanego możesz sprawdzić w tym miejscu: historiapojazdu.gov.pl

Historia Pojazdu - przykładowy raport

Historia Pojazdu, raport przykładowy fot. historiapojazdu.gov.pl

