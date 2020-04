Historia Pojazdu. W końcu sprawdzisz auto z Niemiec. Jeszcze w kwietniu

Prawie 60 proc. importowanych, używanych samochodów przyjeżdża do Polski z Niemiec. Do tej pory nie mogliśmy ich sprawdzić w rządowej usłudze Historia Pojazdu. To zmieni się jeszcze w kwietniu.

