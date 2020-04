Ile samochodów jest rejestrowanych rocznie na Ukrainie?

Z danych serwisu carsalesbase.com wynika, że sprzedaż samochodów na Ukrainie rosła dynamicznie do 2008 r., kiedy zanotowano rekordowe 661 tysięcy rejestracji. 2009 r. to drastyczny spadek do zaledwie 174 832 zarejestrowanych egzemplarzy. Następne lata rynek się odbudowywał, ale znowu załamał się w 2014 r.

REKLAMA

2010 r. - 175 417 szt.

2011 r. - 235 717 szt.

2012 r. - 232 184 szt.

2013 r. - 216 170 szt.

2014 r. - 99 313 szt.

2015 r. - 50 932 szt.

Ostatnie lata to znowu wzrosty. W 2019 r. Ukraińcy zarejestrowali w urzędach 97 608 nowych samochodów.

Zobacz wideo Co cię denerwuje w sposobie kierowania mężczyzn/kobiet?

Pierwszy kwartał 2020 r. na Ukrainie

Przez pierwsze trzy miesiące tego roku zarejestrowano na Ukrainie 20 279 nowych samochodów, co oznacza poprawę w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. o 10,5 proc. Jak Ukraina wypada na tle Polski? U nas liczba rejestracji w pierwszym kwartale wyniosła 107 641 samochodów. Warto zaznaczyć, że w branżę nad Wisłą bardzo mocno uderzył ostatni kryzys - sprzedaż w porównaniu z Q1 2019 r. skurczyła się o 23,01 proc.

Jakie marki są najpopularniejsze na Ukrainie w 2020 r.? O pierwsze miejsce walczy Renault (okrągłe 3 500 rejestracji) z Toyotą (2 957 szt.). Na dalszych miejscach znalazła się Kia (1491 szt.), Nissan (1243 szt.) oraz Skoda (1 103 szt.). Samochody z pierwszej dziesiątki najlepiej sprzedających się modeli znamy dobrze z naszych ulic. Dziwić może tylko Renault Duster, Logan oraz Sandero, ale taką już strategię ma Renault. W zachodniej i środkowej Europie sprzedaje te auta pod rumuńską marką Dacia. W innych zakątkach świata (właśnie Ukraina, ale też Rosja i Ameryka Południowa) cała trójka ma na masce charakterystyczny romb Renault.

Renault Duster: 1479 egzemplarzy Toyota RAV4: 1312 Kia Sportage: 1252 Renault Logan: 960 Renault Sandero: 780 Nissan X-Trail: 603 Skoda Octavia: 598 Toyota Land Cruiser Prado: 591 Hyundai Tucson: 525 Mazda CX-5: 443

Powyższe liczby pochodzą z raportu IBRM SAMAR, który powstał na bazie danych stowarzyszenia branżowego UkrAutoprom.

Toyora Land Cruiser Prado (zdjęcie z ukraińskiej strony Toyoty) Toyora Land Cruiser Prado (zdjęcie z ukraińskiej strony Toyoty)