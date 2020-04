Nowe obwodnice na Mazurach - będziemy musieli na nie trochę poczekać

Minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk, zatwierdził inwestycje dla obwodnic Olsztyna, Dywit i Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51, oraz obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65. W ramach inwestycji powstaną nowe odcinki drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o łącznej długości prawie 25 km.

Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, podobnie jak mieszkańcy całego kraju, zasługują na bezpieczne i komfortowe drogi. Nowe zadania na sieci dróg krajowych, takie jak obwodnice odciążające miejscowości od ruchu tranzytowego, to wsparcie dla gospodarki, szansa na rozwój i utrzymanie miejsc pracy

- powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Po co budować obwodnice?

Podstawowym celem budowy obwodnic Olsztyna, Dywit, Smolajn oraz Gąsek jest wyprowadzenie ruchu z centrów tych miejscowości, który obecnie odbywa się po drogach krajowych numer 51 i 65. Budowa obwodnic poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, odciąży układ komunikacyjny i zwiększy przepustowość drogi krajowej nr 51 pomiędzy Olsztynem a Lidzbarkiem Warmińskim oraz drogi krajowej nr 65 między Ełkiem a Oleckiem.

Obwodnica Olsztyna i Dywit

Obwodnica Olsztyna i Dywit o długości 20 km będzie stanowiła północno-wschodnie lub północno-zachodnie obejście aglomeracji olsztyńskiej, w zależności od wariantu, który zostanie wybrany. Droga została zaplanowana w nowym śladzie i będzie uzupełnieniem układu komunikacyjnego stworzonego dzięki realizacji obwodnicy południowej miasta w ciągu drogi ekspresowej S16 i S51. Uzyskanie decyzji środowiskowej jest planowane w II połowie 2023 r., natomiast ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy zaplanowano na 2025 r.

Obwodnica Gąsek

Obwodnica Gąsek o długości 3,1 km ominie miejscowość po południowo-wschodniej stronie obecnego przebiegu dk 65. Prace przygotowawcze dla tej inwestycji są już prowadzone, a w II połowie 2020 r. planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy jest planowane w 2021 roku.

Obwodnica Smolajn

Obwodnica Smolajn o długości 1,6 km ominie istniejącą zabudowę po południowo-wschodniej stronie obecnego przebiegu DK51. Prace przygotowawcze dla tej inwestycji są już prowadzone i w I połowie 2020 r. planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Przetarg na wybór wykonawcy zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.

100 obwodnic

W ramach programu obwodnicowego w województwie warmińsko-mazurskim powstanie łącznie 5 obwodnic:

Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51,

Obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51,

Obwodnica Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65,

Obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63,

Obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53 i 57.

W ramach rządowego programu do 2030 r. w Polsce ma powstać 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km. Mają to być trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

