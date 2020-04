Do 2030 roku powstanie 100 obwodnic w województwie podlaskim

Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło budowę kolejnych trzech obwodnic w województwie podlaskim. Są one częścią większego programu budowy stu obwodnic. W ramach inwestycji powstaną nowe odcinki drogi klasy GP (czyli głównej o ruchu przyspieszonym) w ciągu drogi krajowej nr 8 o łącznej długości prawie 25 km.

Droga krajowa nr 8 to jedna z najbardziej obciążonych ruchem ciężkim tras w Polsce. Mieszkańcy miejscowości, przez środek których przebiega, muszą codziennie zmagać się ze skutkami dużego natężenia ruchu - spalinami, hałasem i zatorami. Budowa obwodnic pozwoli na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia w tych miejscowościach

- powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnice Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów

Podstawowym celem budowy obwodnic Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów jest wyprowadzenie ruchu z centrów tych miejscowości, który obecnie odbywa się po drodze krajowej numer 8. To wstęp do przebudowy całego odcinka drogi krajowej nr 8 od Suchowoli do Augustowa.

Budowa obwodnic poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, odciąży układ komunikacyjny i zwiększy przepustowość drogi krajowej nr 8 pomiędzy Białymstokiem a Augustowem. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze od Białegostoku do granica państwa. Obwodnice będą też uzupełnieniem trasy Via Carpatia.

Obwodnica Suchowoli o długości 15,3 km została zaprojektowana po wschodniej stronie miejscowości, w nowym śladzie. Droga ta będzie również obejściem mniejszych miejscowości, takich jak: Zagórze, Wysokie, Skindzierz i Chodorówka Nowa. Obwodnica Sztabina o długości 4,5 km ominie istniejącą zabudowę po północno-wschodniej stronie obecnego przebiegu DK8. Obwodnica Białobrzegów długości 5 km również ominie miejscowość po północno - wschodniej stronie.

Uzyskane już zostały decyzje środowiskowe, a obecnie opracowywane są koncepcje programowe. W przypadku obwodnic Suchowoli i Sztabina ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców planowane jest jeszcze w tym roku, a roboty budowlane będą realizowane w latach 2023-2025. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy obwodnicy Białobrzegów jest planowane w trzecim kwartale 2021 r., a roboty budowlane będą realizowane w latach 2024-2027.

S61 Suwałki - Budzisko

Droga ekspresowa S61 na odcinku Suwałki - Budzisko stanowi element dwóch międzynarodowych korytarzy transportowych - Via Baltica i Via Carpatia. Powstanie 24,1 km drogi ekspresowej od końca realizowanej obwodnicy Suwałk do granicy państwa w Budzisku. W ramach zadania powstaną m.in. węzły drogowe: Suwałki Północ i Szypliszki, przebudowana zostanie infrastruktura techniczna oraz zbudowane drogi dojazdowe dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzenia ochrony środowiska.

100 obwodnic w województwie podlaskim

W ramach programu obwodnicowego na Podlasiu w najbliższym czasie powstanie 5 obwodnic:

Obwodnica Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8,

Obwodnica Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8,

Obwodnica Białobrzegów w ciągu drogi krajowej nr 8,

Obwodnica Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16,

Obwodnica Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66.

Do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Koszt realizacji całego projektu został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

