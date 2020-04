Trasa S7 na południe od Warszawy nabiera kształtów. Pierwsze fragmenty już za rok

Gość: tomek_pb2 przed chwilą 0

Autostrady i/lub DSRy na kierunku pd-pn powinny mieć absolutny priorytet od kilkudziesięciu lat. Powinny być ukończone 20 lat temu (S3, S11, A1, S7 i S19). To drogi podstawowe dla połączenia głównych ośrodków kraju i całych regionów o różnorodnych walorach i różnorodnych ofertach produkcji i usług. Ta różnorodność tworzy dość KOMPLEMENTARNY zespół. Drogi są potrzebne, żeby z tej różnorodności wszyscy mogli korzystać. Żeby gęsto zaludnione regiony przemysłu ciężkiego Śląska i Małopolski połączyć z rolniczymi regionami Wielkopolski, Mazowsza czy Podlasia z odzieżowym przemysłem Łodzi czy Białegostoku, rybołówstwem Pomorza i Warmii. Żeby towary wygodnie transportować do portów i z portów. Żeby wszyscy mieli wygodny dojazd do pracy albo wakacyjny czy weekendowy w góry, nad jeziora czy nad morze. To absolutna tragedia , że rządzący decydenci, zamiast nadrabiać te zaległości, to np w latach 2007-2012 praktycznie sprzeniewierzyli 100 mld zł na kretyński program EURO 2012. Co z tego mieliśmy? Ostatnie miejsce w najsłabszej grupie. 3 trwale deficytowe nowe stadiony i jeden przebudowany. Dokończenie A2 z Niemiec pod Warszawę i A4 z Niemiec do Wrocławia. Kompletna degrengolada klubowej piłki (od tego czasu żaden polski klub nigdy nie dostał się do żadnych rozgrywek PE). Nikt qrva nie siedzi za te 100 mld zł, bo qrva qrvie łba nie urwie !!! Taki sam splendor głupich 15 meczów EURO to 4 lata wcześniej, mała Austria uzyskała za równowartość 3 mld zł . I to łącznie z wynagrodzeniem sędziego Webba, za wyjście z grupy. I per saldo zarobiła na tym kilka mld. A my nadal nie mamy skończonej jedynej autostrady A1 przez Polskę do Trójmiasta, a S11 na Pomorze środkowe i zachodnie nie mamy nawet zaczętej. Nadal nie ma DSR 7 między dwoma największymi miastami Polski (dawną i obecną stolicą). Zmarnowano już tyle pieniędzy z podatków od ludzi pracy. I z kredytów. Dodrukowano już tyle pieniędzy, rujnując robotników, ciułaczy i emerytów inflacją. I żadnych efektów nie było. I tym bardziej nie będzie po epidemii. Zarządzono ogólne postojowe , za które rząd chce zapłacić 300 mld zł a niektórzy drą ryje , ze to za mało. Po wydaniu 300 mld zł za nic, przyjdzie kolej na kolej do jakiegoś CPK i na sam CPK Baranów (nomen omen). Na te zupełnie zbędne "szprychy" i dwudzieste lotnisko w Polsce, zmarnują kolejne 300 mld świeżo wydrukowanych złotych. To razem 600 mld zł. W Polsce jest najwyżej z 5mln rodzin uczciwych płatników VATu i ich pracowników obecnych lub byłych (emerytów) Każda taka rodzina na samej inflacji straci średnio po ok 100 tys ciężko uciułanych oszczędności. Wystarczy sprawdzić ile już straciła złotówka do innych walut. Nawet do walut krajów naprawdę dziesiątkowanych przez pandemię (USA, Włochy i Hiszpania, W. Brytania, Szwajcaria).