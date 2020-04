Kolejny fragment trasy S7 coraz bliżej. Powstanie "siódemka" na północy Krakowa

Procedury przetargowe na kolejny fragment trasy S7 dobiegły końca. Lada moment zostanie podpisana umowa z wykonawcą, któy przystąpi do kontynuacji projektowania, a potem do budowy drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego do węzła Miechów.

GDDKiA

