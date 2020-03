Volkswagen Golf 8 nagrodzony przez Euro NCAP. To pierwszy przypadek od sześciu lat

To raczej nie przypadek iż posmarowano ile trzeba i komu trzeba bo powoli sprzedaż golfowozów po prostu spada i bynajmniej nie z powodu koronawirusa bo byłoby to zbyt uproszczone de facto prędzej czy później nastąpi zmierzch "ery golfa", a nawet gdyby był to już nie te Golfy co z dawnej świetności, teraz jeno został się pojazdem, który ma się psuć - ot szajssrajwagenszrot...