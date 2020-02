LEGO zaprezentuje nowe Lamborghini. Będzie to najbardziej skomplikowany model w historii

Choć klocki LEGO Technic kojarzą nam się z zabawkami dla dzieci, wielu dorosłych wyjątkowo chętnie pomaga swoim latoroślom w budowaniu skomplikowanych konstrukcji. Dlatego firma LEGO kilka lat temu zaczęła wprowadzać do oferty zestawy niby dla dzieci, ale głównie kierowane do dorosłych.

REKLAMA

Przeczytaj także: Land Rover Defender - kultowa terenówka została zabawką LEGO

LEGO, Land Rover Defender LEGO

W kolekcji znajdziemy nie tylko modele z serii Creator (m.in. Aston Martin DB5, Ford Mustang czy Volkswagen T1) ale także kultowe Bugatti Chiron składające się z 3 599 elementów, Porsche 911 RSR (1 580 elementów), czy Land Rovera Defendera (2 573 elementy). Gdyby tego było mało, producent oferuje także... Sokoła Millenium, którego zestaw zawiera ponad 7,5 tysiąca klocków i kosztuje - bagatela - 3 i pół tysiąca złotych. Ale wróćmy do samochodów...

Zobacz jak składaliśmy Bugatti Chiron z klocków LEGO: LEGO Technic 42083 Bugatti Chiron - recenzja. Złożyliśmy najdroższy zestaw LEGO w swoim życiu

LEGO, Porsche 911 RSR LEGO

LEGO ma w swojej ofercie nie tylko wspomniane Bugatti czy Porsche (jest także pomarańczowa 911 GT3 RS, która aktualnie została wycofana), ale także koparki Volvo. Modele te łączy jedno - powstały we współpracy z producentami samochodów. Stąd wiemy, że już za kilka miesięcy do "floty" LEGO dołączy model Lamborghini.

LEGO, Porsche 911 RSR LEGO

Zbuduj sobie Lambo

Póki co LEGO i Lamborghini przyznały się do kooperacji, ale na tym kończą się oficjalne informacje. Nie wiadomo jaki model włoskiego producenta pojawi się w kartonowym pudełku. Plotki głoszą, że będzie to Sian FKP 37. Wiadomo natomiast, że zestaw zadebiutuje 1 czerwca i będzie najbardziej skomplikowanym samochodem w historii LEGO.

LEGO Technic, Lamborghini LEGO