Rowery miejsce w wielu miastach Polski cieszą się ogromną popularnością, bo - jak już mieliśmy okazję udowodnić - są zdecydowanie najtańszym, a często również najszybszym środkiem transportu. W Warszawie działa system Veturilo, w ramach którego jednoślady można wypożyczać niemal przez cały rok. Jedynym okresem, gdy jest to niemożliwe jest zima. Teraz dowiedzieliśmy się, kiedy rowery wrócą na ulice.

REKLAMA

Rynek motoryzacyjny zwalnia

Od marca wracają rowery Veturilo

Jak poinformowała firma Nextbike Polska (operator rowerów Veturilo), rowery miejskie wyjadą ponownie na ulice stolicy już w marcu. Od wtorku (25 lutego) będą rozmieszczane na stacjach przez pracowników Nextbike Polska, a wypożyczenie ich będzie możliwe od północy z 29 lutego na 1 marca (z soboty na niedzielę).

Operator przy okazji podał też dokładną liczbę stacji i samych rowerów dostępnych od nowego sezonu w Warszawie. Na stołecznych ulicach pojawi się 5792 rowery, które będą umieszczone w 398 stacjach w całym mieście. Warszawa jest zdecydowanym rekordzistą jeśli chodzi o liczbę rowerów (i stacji). Jednośladów jest ponad 3 razy więcej niż w przypadku drugiego najpopularniejszego miasta (Poznania), gdzie działa Nextbike.

Pierwsze rowery Veturilo po zimowej przerwie Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

Nowy sezon rowerowy już poza Warszawą wystartuje 1 marca w 13 innych miastach w naszym kraju, w których działa Nextbike. Będą to:

Grodzisk Mazowiecki - 12 stacji, 92 rowery

Kołobrzeg -13 stacji, 135 rowerów

Komorniki - 2 stacje, 20 rowerów

Konin - 11 stacji, 102 rowery

Konstancinie-Jeziorna - 6 stacji, 60 rowerów

Koszalin - 10 stacji, 100 rowerów

Luboń - 4 stacje, 40 rowerów

Marki - 5 stacji, 75 rowerów

Piaseczno - 5 stacji, 50 rowerów

Poznań - 142 stacje, 1715 rowerów

Szamotuły - 7 stacji, 60 rowerów

Tarnów - 10 stacji, 110 rowerów

Zielona Góra - 40 stacji, 400 rowerów

Rowery przeszły przeglądy i zostały naprawione

Operator tłumaczy, że podczas przerwy zimowej wszystkie rowery przeszły przeglądy techniczne. W przypadku uszkodzonych jednośladów dokonano niezbędnych napraw i wymieniono wadliwe części. Operator zapewnia, że 1 marca wszystkie pojazdy (łącznie jest ich 8,8 tys.) wyjadą już w dobrym stanie technicznym.

Nextbike przypomina również, że od tego sezonu w kilku systemach wypożyczania niektórych miast nastąpiły zmiany w regulaminie, dlatego przed pierwszym wypożyczeniem należy się z nimi zapoznać. Rowery w każdym z 14 miast, w których działa firma będą dostępne do końca listopada 2020 roku.

RPrezentacja najnowszego sklepu sieci dyskontw Biedronka na warszawskiej Bialolece Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

Poprzedni sezon Veturilo w liczbach. Niemal 6 mln wypożyczeń

Z okazji ponownego startu usługi pokusiliśmy się o sprawdzenie danych dotyczących Veturilo za poprzedni sezon. Co ciekawe, bardzo precyzyjne informacje dotyczące miejskich rowerów w Warszawie znajdziemy na stronie Veturilo.

Rowery warszawskiego systemu zostały wypożyczone dokładnie 5 953 802 razy, a najpopularniejszy pojazd został wynajęty aż 2012 razy (średnio 7 razy dziennie). Najpopularniejsze stacje rowerowe były używane w 2019 roku ponad 100 tys. razy. To odpowiednio stacje przy Centrum Nauki Kopernik (112 547 operacji - 49 205 wypożyczeń i 63 342 zwroty), CH Arkadia (100 835 operacji - 49 897 wypożyczeń i 50 938 zwrotów) i na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Batorego (98 177 operacji - 49 680 wypożyczeń i 48 488 zwrotów).

W 2019 roku dostępnych było w stolicy 5,7 tys. rowerów, z czego 60 egzemplarzy to były rowerki dziecięce, kolejne 45 to tandemy, a 110 jednośladów było elektrycznych. Były one rozstawione na 390 stacjach.

Pierwsze rowery Veturilo po zimowej przerwie Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

Polacy wybierają głównie własne rowery

Co ciekawe, pomimo że liczby te imponują, pojazdy systemu Veturilo odpowiadają za niewielką część ruchu rowerowego w Warszawie. Z wyliczeń miasta wynika, że w 2019 roku jedynie 7 proc. ruchu odbywał się przy pomocy wypożyczonych z miejskiego systemu jednośladów.

Ci którzy zdecydowali się na skorzystanie z Veturilo oddawali rower średnio po 22 minutach i 59 sekundach. Zdecydowana większość wypożyczeń (77 proc.) nie przekraczała jednak darmowego limitu czasu wynoszącego 20 minut.

Ostatni sezon obecnego systemu w Warszawie

Ten sezon będzie ostatnim, w którym Warszawski Rower Publiczny będzie działał w obecnym kształcie. Warszawa przygotowuje się do przetargu na prowadzenie usługi wynajmu rowerów w kolejnych latach. We wrześniu i październiku 2019 roku odbyły się konsultacje społeczne, zebrano ponad 5 000 ankiet i ponad 700 uwag wysłanych drogą mailową.

Od początku działania systemu (01.08.2012) rowery Veturilo wypożyczono 25,6 mln razy.