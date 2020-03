Fundamentalne zasady, które powinien znać i stosować każdy kierowca

Jeździj na suwak Nie blokuj lewego pasa Nie traktuj pasa do skrętu jak tego do jazdy na wprost Parkuj z głową Używaj kierunkowskazów. Na rondach też Nie blokuj skrzyżowań Nie walcz o każdą długość samochodu Wyłącz ciekawość Pamiętaj o motocyklistach

Redakcyjną skrzynkę Moto.pl wypełniły komentarze dotyczące tekstu "Dziewięć fundamentalnych zasad, których powinni uczyć na kursach na prawo jazdy, a w większości nie uczą" (wymienione powyżej). W zdecydowanej większości z nich zaproponowano, by listę rozszerzyć o kolejne podpunkty. Z listów i komentarzy pod wspomnianym tekstem złożyliśmy kolejny zbiór porad dla kierowców.

10. Ruszaj płynnie spod świateł

Niewiele jest w Polsce sygnalizatorów z licznikami odliczającymi czas do włączenia się zielonego światła. A szkoda, bo to proste rozwiązanie upłynniające ruch. Jednak nawet zwykły sygnalizator ostrzega przed zbliżającą się zmianą świateł - wystarczy obserwować przejścia dla pieszych. Migające zielone światło najczęściej oznacza, że kierowcy niebawem będą mogli ruszyć. To dobry moment, by wrzucić pierwszy bieg i przygotować się do jazdy. Nie czekaj ze zmianą biegu do chwili włączenia się zielonego światła.

Warto mieć na uwadze, że każdemu zdarza się zagapić. Bądź w takich sytuacjach wyrozumiały. Delikatne uderzenie w klakson to skuteczny sygnał dla zapominalskich.

11. Najpierw włącz kierunkowskaz, później hamuj

O zasadzie używania kierunkowskazów pisaliśmy w poprzednim materiale, ale zabrakło w nim wskazówki, którą w liście do nas wymienił użytkownik czekazdw.

Jadący przede mną pojazd hamuje, droga pusta, mogę wyprzedzać, a tu po paru sekundach włącza się kierunkowskaz w lewo. Dobrze, że nie wyprzedzałem, ale wytracić prędkość musiałem

- pisze czekazdw.

To bardzo cenna wskazówka. Jeśli zamierzasz skręcić w lewo, najpierw włącz kierunkowskaz, a później zacznij hamować. Nie czekaj z sygnalizowaniem skrętu do samego skrzyżowania - w tym czasie jadący za tobą samochód może zacząć cię wyprzedzać, nie wiedząc, dlaczego zwalniasz. Pamiętaj, że wielu kierowców - niestety - przekracza ciągłe linie, zabraniające wyprzedzania na skrzyżowaniu.

Na jeszcze jedną ważną zasadę używania kierunkowskazów w bezpośredni sposób zwrócił uwagę inny użytkownik. Atmt pisze:

Wyprzedzam lewym pasem, za mną nikogo nie ma. Na prawym pasie TIR i za nim osobówka. W momencie, gdy jestem parę metrów za osobówką, ta włącza kierunkowskaz, bo chce wyprzedzać TIR-a... Zaczekaj z tym kierunkowskazem, aż cię wyminę! Po co to robisz, skoro i tak nie mam szansy cię wpuścić przede mnie? Ja nie wiem, czy mnie widzisz, czy zaraz wyjedziesz tuż przed maskę. Kierunkowskaz w mieście, a na autostradzie to dwie różne sprawy. Myśleć!

12. Czekając na skręt, zjeżdżaj do osi jezdni

Jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa. Kierowca samochodu chce skręcić w lewo, ale musi przepuścić auta jadące z naprzeciwka. Nie ustawia się do osi jezdni, przez co za nim tworzy się korek. Takich sytuacji w wielu przypadkach można uniknąć. Chcąc skręcić w lewo, ustaw lewe koła możliwie jak najbliżej środka jezdni. Dzięki temu po twojej prawej stronie powstanie przestrzeń, którą będą mogli wykorzystać inni kierowcy - słusznie zauważa użytkownik dewaldek w liście nadesłanym na naszą redakcyjną skrzynkę.

13. Zachowaj dystans i prędkość

W gęstym, korkującym się ruchu staraj się zachować taką prędkość i dystans, żebyś nie musiał zatrzymywać się po każdym przyhamowaniu poprzedzającego cię samochodu. Każde zatrzymanie powoduje kolejne spowolnienie ruchu, które 200-300 m za tobą przerodzi się w stojący korek

- pisze don_pedro_deszczowiec w komentarzu.

Co prawda o zachowaniu bezpiecznej odległości pisaliśmy w pierwszej części poradnika, to warto wspomnieć o tej zasadzie w kontekście tworzących się korków. Zachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego samochodu to nie tylko mniejsze ryzyko kolizji czy wypadku, ale i gwarant - w niektórych sytuacjach - płynnego ruchu.

Chcesz coś dodać do tej listy? Uważasz, że jest niepełna? A może kompletnie się z nią nie zgadasz? Napisz do nas, czekamy: listydoredakcji@gazeta.pl