Bezterminowe prawo jazdy. Kto i kiedy musi je wymienić? "Obowiązek dotknie wszystkich. Bez wyjątku"

Czy bezterminowe prawa jazdy są ważne?

W Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Wszystkie prawa jazdy są terminowe. Aktualnie najdłuższy okres, przez który ważne jest prawo jazdy to 15 lat. W razie wykrycia przez lekarza problemów ze zdrowiem ważność prawa jazdy może być krótsza. Nowe przepisy nie unieważniły jednak bezterminowych praw jazdy, które wydano wcześniej. Jeżeli posiadacie bezterminowe prawo jazdy, to możecie być spokojni - wasz dokument jest wciąż ważny.

Czy trzeba wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Tak, wszyscy kierowcy, mający bezterminowe prawo jazdy będą musieli je wymienić. Ma to związek z wprowadzeniem nowego wzoru prawa jazdy.Ten obowiązek dotknie wszystkich kierowców. Bez wyjątku.

Kiedy trzeba będzie wymienić bezterminowe prawo jazdy? Kierowcy z dokumentem bez daty ważności uprawnień będą musieli się zgłosić do urzędu najwcześniej w 2028 roku. Najpóźniej prawo jazdy będzie można wymienić w 2033 roku.

Nowe dokumenty będą wydawane z 15-letnim okresem ważności. To oznacza, że nikt nie będzie miał po 2033 roku bezterminowych praw jazdy. Co ważne, uprawnienia do kierowania pojazdami mamy bezterminowo, po upłynięciu ważności wymieniać trzeba będzie sam dokument.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Wymiana prawa jazdy kosztuje 100,50 zł, z czego 50 groszy wynosi opłata ewidencyjna. Nie wiadomo jeszcze, czy w 2028 r. ten koszt będzie identyczny. Do wniosku, który składamy w urzędzie musimy jeszcze załączyć swoje aktualne zdjęcie. Jeżeli nie macie akurat zbędnej fotografii, to musicie doliczyć cenę zdjęcia.

Co ważne, w przypadku wymiany bezterminowego prawa jazdy kierowca nie jest zobowiązany do ponownego przeprowadzenia badania lekarskiego, a to oznacza sporą oszczędność (muszą je przeprowadzać kierowcy, którym lekarz dał terminowe uprawnienia). Badanie lekarskie do prawa jazdy kosztuje teraz równe 200 zł. Uprawnienia do kierowania pojazdami mamy bezterminowo, wymieniać trzeba sam dokument.

Co niedawno zmieniło się w przepisach dotyczących prawa jazdy?

Jeszcze do niedawna 88 proc. dochodów WORD-ów (Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego) pochodziło z egzaminów, z czego 70 proc. to były egzaminy niezdane. W tak skonstruowanym systemie pokusa oblewania kursantów była ogromna. Nowe przepisy, które weszły w życie wraz z nowym rokiem, w końcu to zmieniły. Egzaminatorzy nie są już zatrudniani przez WORD-y, tylko przez województwa. Dochody z egzaminów nie będą zatem trafiały do kas Ośrodków, tylko do budżetu państwa. Główny cel to zmniejszenie liczbę oblewanych kursantów. Dodatkowo egzaminator dziennie może wziąć udział w maksymalnie ośmiu egzaminach, a te wyznaczane są na konkretną godzinę. Wszystkie zmiany opisaliśmy w tym miejscu:

Niedługo będzie też znacznie łatwiej stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości. Teraz policja może zabrać uprawnienia, jeżeli złapie kierowcę na jeździe o ponad 50 km/h za szybko w terenie zabudowanym. Zgodnie z planami rządu od lipca ta zasada nie będzie ograniczała się wyłącznie do terenu zabudowanego - będzie obowiązywać na wszystkich drogach.