Ważna obwodnica na Pomorzu coraz bliżej. Mieszkańcy czekają na nią od lat

Obwodnica Starogardu Gdańskiego jest drugą inwestycją w woj. pomorskim (po obwodnicy Brzezia), która powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100). Za zaprojektowanie i budowę blisko 16-kilometrowej trasy w ciągu drogi krajowej nr 22 odpowiadać będzie firma Unibep. To właśnie ona zaproponowała najkorzystniejszą z łącznie 12 ofert, które wpłynęły w przetargu - opiewa na kwotę nieco ponad 407,9 mln zł.

Obwodnica Starogardu Gdańskiego. Niecodzienny układ nowej trasy

Zgodnie z pierwotnymi założeniami drogowców, nowa droga będzie miała jedną jezdnię, po jednym pasie w obu kierunkach. Co więcej, naprzemiennie w obu kierunkach występował będzie dodatkowy pas do wyprzedzania (tzw. układ pasów 2+1). Obwodnica połączona będzie z pozostałymi lokalnymi drogami poprzez ronda turbinowe. Nawierzchnia zostanie dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku 11,5 t na oś. Powstaną także obiekty inżynierskie, takie jak wiadukty drogowe, mosty, a także m.in. przejścia dla zwierząt i przepusty ekologiczne.

Fot. GDDKiA

Jak informuje pomorski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dzięki nowej obwodnicy podniesie się poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta, odciążona zostanie lokalne trasy i zwiększona przepustowość w samym mieście. "Inwestycja poprawi również warunki oraz bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Po oddaniu do użytku obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy, który koncentruje się na miejskim odcinku DK22. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju" - stwierdzają przedstawiciele GDDKiA.

Nowa trasa w woj. pomorskim. Kiedy pojedziemy obwodnicą Starogardu Gdańskiego?

Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj. Na samym starcie wykonawca opracuje dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Po jej uzyskaniu rozpocznie budowę, a na całość ma 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca). Podpisanie umowy planowane jest pod koniec drugiego kwartału 2025 roku, tak by budowa mogła zakończyć się jeszcze w pierwszej połowie 2029 roku.