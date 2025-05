Ważna trasa w zachodniopomorskim tuż, tuż. Odciąży autostradę i drogi ekspresowe

Zachodnia Obwodnica Szczecina to oczko w głowie zachodniopomorskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ta jakże ważna inwestycja odciąży trasy A6, S3 i S6, które omijają miasto od południa oraz wschodu - w miesiącach letnich, kiedy to natężenie ruchu jest najwyższe, niejednokrotnie tworzą się na nich korki. Dzięki nowej S6 domknięty zostanie ring wokół stolicy woj. zachodniopomorskiego, a przez to znacząco poprawi się skomunikowanie całej aglomeracji z siecią dróg szybkiego ruchu.

Inwestycja będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6) po drugiej stronie Odry, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu zmniejszy się kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach

- dodają przedstawiciele GDDKiA. Już wkrótce wyłonieni zostaną wykonawcy dwóch odcinków trasy, a więc Kołbaskowo - Dołuje oraz Dołuje - Police. Drogowcy zamknęli już przetargi, w których łącznie wpłynęło 19 ofert.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina coraz bliżej. GDDKiA ma już komplet ofert

Pierwszy fragment, od Kołbaskowa do m. Dołuje, mierzyć będzie 13,6 km. Na tym odcinku powstaną dwa węzły drogowe i 18 obiektów mostowych, w tym osiem przejść dla zwierząt. W ramach inwestycji powstanie również Obwód Utrzymania Drogi przy węźle Szczecin Południe. Jak informuje zachodniopomorski odział GDDKiA, w przetargu na realizację odcinka Kołbaskowo - Dołuje wpłynęło łącznie dziesięć ofert. Ceny deklarowane przez wykonawców wahają się od 671,6 do 1029,8 mln zł.

Co się tyczy fragmentu Dołuje - Police o długości 11,9 km, w jego ciągu powstaną dwa węzły drogowe i 14 obiektów mostowych, w tym cztery górne przejścia dla zwierząt i pięć dolnych oraz para Miejsc Obsługi Podróżnych. Zainteresowanych realizacją inwestycji jest dziewięć firm. Wyceniły one koszt budowy na kwoty w przedziale od 528,9 do 842 mln zł.

Odcinek Police - Goleniów. Kluczowy fragment nowej ekspresówki

Najbardziej istotnym, a zarazem najtrudniejszym w realizacji odcinkiem nowej trasy będzie fragment Police - Goleniów. W ramach budowy ponad 23-kilometrowej części ekspresówki powstaną dwa nowe węzły drogowe, 22 obiekty mostowe (w tym aż osiem nad ciekami wodnymi), a także kluczowy element, czyli tunel pod Odrą o długości 5 km. Po jego ukończeniu będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce! Jak zaznaczają przedstawiciele GDDKiA, oferty, które wpłyną w przetargu na budowę tej części S6 poznamy w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Zachodnia Obwodnica Szczecina. Kiedy pojedziemy nową trasą?

Zgodnie z planami drogowców do podpisania umów na realizację wszystkich trzech odcinków dojdzie w czwartym kwartale tego roku. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie złoży uwag podczas kontroli postępowań przetargowych, a także czy oferenci, którzy nie zostaną wybrani, skorzystają z prawa odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Kiedy jednak inwestycja zostanie zakończona? "Dla odcinków Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police terminy realizacyjne będą takie, jak dla standardowych odcinków drogowych. Dlatego tu zakończenie prac planowane jest na przełomie 2028 i 2029 r. Odcinek Police - Goleniów będzie miał znacznie dłuższy czas realizacji, ze względu na konieczność wydrążenia i wyposażenia dwunawowego tunelu pod Odrą o długości 5 km. Zakładamy, że kierowcy z tego odcinka skorzystają w 2033 r." - informuje GDDKiA.