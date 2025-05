Rusza wyczekiwany remont w centrum Krakowa. Lepiej je omiń. Miasto czeka drogowy paraliż

Wszelkiego typu remonty zawsze są sporym utrudnieniem dla lokalnej społeczności i osób odwiedzających dane miejsce. Gorzej, jeżeli remontowany element infrastruktury jest jednym z kluczowych. Tak właśnie jest w przypadku mostu Grunwaldzkiego w Krakowie, który już od jutra tj. od soboty 10 maja 2025 roku, zostanie zamknięty na 10 miesięcy dla ruchu drogowego.

Bez remontu most Grunwaldzki przetrwałby krótko

Remont mostu Grunwaldzkiego był tematem od dawna, a właściwie od momentu, kiedy specjaliści z Politechniki Krakowskiej skontrolowali most. Okazało się wtedy, że przeprawa w obecnym stanie byłaby w stanie przestać jedynie do 2038 roku. Władze Krakowa nie miały zamiaru czekać. Chociaż docelowo Kraków planuje budowę zupełnie nowego mostu.

Remont spowoduje, że most zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego, a także dla tramwajów. W tak zwanym międzyczasie wciąż trwa remont ul. Franciszkańskiej, budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic i przebudowa pętli na Wzgórzach Krzesławickich.

Jak będą przebiegać etapy remontu mostu Grunwaldzkiego w Krakowie?

Jak to często bywa, remont mostu Grunwaldzkiego będzie podzielony na etapy. Pierwszy z nich potrwa do końca wakacji. Ruch będzie już zamknięty, a z przeprawy będą mogli korzystać wyłącznie piesi i rowerzyści.

W tym czasie, na ul. Monte Cassino powstanie tymczasowy przystanek, a linia tramwajowa będzie prowadziła od ul. Kapelanka, przez ul. Monte Cassino, do Centrum Kongresowego. Tramwaje z ul. Dietla będą przerzucone na ul. Krakowską. Auta, które wjadą w zamkniętą ulicę, będą mogły zawrócić. Remonto mostu oznacza także, że autobusy i tramwaje pojadą przez ul. Kalwaryjską/Limanowskiego do ul. Krakowskiej/Starowiślnej. Następnie wrócą na swoje dotychczasowe trasy.

To jednak nie wszystko. Na czas prac remontowych, Kraków planuje wprowadzić komunikację zastępczą. Nowa linia tramwajowa będzie przemieszczać się z Czerwonych Maków do Ronda Grunwaldzkiego, a linia autobusowa z Łagiewnik, przez rondo Grunwaldzkie do pętli na Powiślu – Nowy Świat.

Dla kierowców sugeruje się objazd trzecią obwodnicą miasta. Mowa tutaj o przemieszczaniu się ul. Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich. Pojazdy wjeżdżające do miasta od północy przez al. 29 Listopada będą przekierowywane na Wita Stwosza, Lubomirskiego, do ronda Mogilskiego i dalej ronda Grzegórzeckiego.

Jak widać, remonty jednego z głównych mostów oraz wcześniej wspomnianych ulic, może doprowadzić jeśli nie do paraliżu miasta, to do dużych utrudnień. Najbliższe miesiące będą bardzo ciężkie dla mieszkańców i zdezorientowanych turystów, a należy pamiętać, że wakacje dopiero przed nami.