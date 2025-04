Nowe drogi prosto z FEnIKSa. Miliardy na nowe ekspresówki i obwodnice w Polsce

GDDKiA zawarła dwie kolejne umowy na dofinansowanie budowy dróg w ramach unijnego programu FEnIKS. Do tej pory GDDKiA pozyskała na budowę polskich tras już ponad 6,7 mld zł! Na tę kwotę złożyło się także ostatnie dofinansowanie w kwocie niemal 1,8 mld zł, które zostanie wykorzystane na budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk - Bożepole Wielkie oraz obwodnicy Opatowa. Co wiemy na temat realizowanych tras?

REKLAMA

Zobacz wideo

Budowa polskich dróg z unijnym dofinansowaniem. Ekspresówka S6 Słupsk – Bożepole Wielkie

Pierwszą inwestycją dofinansowaną inwestycją jest droga ekspresowa S6 Słupsk - Bożepole Wielkie. W planach jest budowa łącznie 72 km wygodnej trasy, w ciągu której zaplanowano osiem węzłów drogowych - Budy, Bobrowniki, Rzechcino, Skórowo, Leśnice, Lębork Południe, Lębork Wschód oraz Łęczyce. Zadanie przewiduje też budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (Paprzyce Północ, Paprzyce Południe i Darżewo), a także Obwodu Utrzymania Drogi. Powstaną również m.in. obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, estakady, przepusty) oraz niezbędne drogi dojazdowe.

Droga ekspresowa S6 to jedna z najważniejszych tras w północnej Polsce, która docelowo połączy Szczecin z Trójmiastem, poprzez Kołobrzeg, Koszalin i Słupsk. Kierowcy korzystają już z odcinków S6 od połączenia z drogą ekspresową S3 (węzeł Goleniów Północ) do końca obwodnicy Koszalina i Sianowa oraz od Bożepola Wielkiego do Gdyni. Planowany całkowity koszt realizacji tego odcinka drogi ekspresowej S6 wynosi niemal 2,9 mld zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych to blisko 1,7 mld zł, a dofinansowanie ze środków UE to ponad 1,4 mld zł.

Unijne środki na kolejne polskie trasy. Obwodnica Opatowa z dofinansowaniem,

Drugą trasą, na którą udało się uzyskać dofinansowanie, jest obwodnica Opatowa o łącznej długości 13,8 km. Inwestycja zakłada budowę dwujezdniowych odcinków drogi ekspresowej S74 oraz DK9 klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji powstanie też jednojezdniowy łącznik w ciągu DK74, również klasy GP, oraz dwa węzły drogowe (Opatów i Opatów I). Prace obejmą też rozbiórkę, budowę i przebudowę odcinków dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z planowaną trasą.

Obwodnica Opatowa uwolni miasto od ruchu tranzytowego, korków i spalin. Poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem. Znacznie skróci też czas podróżowania drogami krajowymi nr 9 i 74. Obwodnica będzie stanowiła ważny odcinek drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi niemal 689 mln zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych to ponad 396 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE to blisko 337 mln zł.

Miliardy złotych z programu FEnIKS na budowę dróg

Jak informuje GDDKiA, umowy o dofinansowanie z nowej puli środków UE, przeznaczonych na lata 2021-2027, objęły już m.in. budowę autostrady A2 oraz kilku dróg ekspresowych. "Były to tzw. umowy fazowane, w ramach których źródłem dofinansowania, oprócz FEnIKS, był również Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ)" - stwierdzają przedstawiciele dyrekcji. Łącznie zawarto umowy na sześć takich inwestycji:

S1 Oświęcim – Bielsko-Biała,

S7 Widoma – Kraków Nowa Huta,

A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce,

S61 Łomża Zachód – Kolno,

obwodnice Oświęcimia w ciągu DK44 oraz Poręby i Zawiercia w ciągu DK78.

Ponadto we wrześniu ubiegłego roku podpisano umowę na unijne wsparcie dla trasy S3 Świnoujście - Troszyn, a w pierwszych dniach grudnia 2024 r. dla S7 Miechów – Szczepanowice. "Były to dwie pierwsze umowy o dofinansowanie wyłącznie z Programu FEnIKS (bez fazowania z POIiŚ). W grudniu podpisaliśmy też umowy dla drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów oraz Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej" - dodają drogowcy.