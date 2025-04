Ważna trasa na Pomorzu już prawie gotowa. Pojedziemy nią jeszcze przed wakacjami

Obwodnica trójmiasta to jedna z najbardziej istotnych inwestycji drogowych na Pomorzu. Trasa połączy Obwodnicę Południową Gdańska i powstającą właśnie Trasę Kaszubską. Nowa droga o parametrach typowej ekspresówki stworzy zewnętrzną obwodnicę w stosunku do istniejącej już Obwodnicy Trójmiasta, która jednak z uwagi na dynamiczny rozwój aglomeracji osiąga już tak wysoki poziom natężenia ruchu, że graniczy on z maksymalną przepustowością. Na szczęście już za kilka tygodni kierowcy otrzymają nową "eskę". Jak prezentują się postępy w pracach?

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. Prace na finiszu

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S7 ma długość 31,8 km i powstaje wraz z fragmentem tzw. Trasy Chwaszczyńskiej, a także odcinkiem drogi krajowej nr 20 (łączniki o parametrach drogi GP od węzła Żukowo na S7 stanowiące powiązanie dróg krajowych nr 7 i nr 20 z trasą ekspresową – tzw. Obwodnica Żukowa). Trasa została podzielona na dwa odcinki, realizowane jako osobne kontrakty:

Węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)

Węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem, wraz z obw. Żukowa)

Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta Fot. GDDKiA

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zaawansowanie prac przekroczyło już poziom 95,4 proc. Drogowcy skupiają się więc na pracach wykończeniowych, stawianiu ekranów akustycznych itd. Oznacza to, że wykonawca trasy zdąży uporać się z wszelkimi robotami w terminie. Ukończenie prac planowane jest na 21 czerwca.

Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta. Wygodna trasa skróci czas podróży

Zbliżające się wielkimi krokami oddanie trasy do użytku to ważna wiadomość dla wszystkich kierowców, którzy planują wakacyjne podróże właśnie w kierunku Trójmiasta i okolic. Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta (OMT) umożliwi bowiem szybki, regionalny i międzyregionalny tranzyt ruchu samochodowego na kierunku wschód – zachód z ominięciem trójmiasta, co też przełoży się na skrócony czas podróżowania. Co więcej, pośrednio przyspieszy również dojazd z centralnej części Kaszub do Trójmiasta.