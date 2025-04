Drogowcy w Polsce już dawno porzucili sztampę. Głównie z uwagi na wyzwania terenowe, stawiają na coraz śmielsze projekty. Idealnym przykładem jest jedna z estakad, która pojawi się na drodze ekspresowej S19 na odcinku Babica – Jawornik.

REKLAMA

Zobacz wideo Policyjny pościg ulicami Krakowa. Zatrzymany otrzymał mandat 14 tys. złotych oraz 222 punkty karne

Ta estakada na S19 będzie wielkości... Bazyliki Mariackiej w Krakowie

O tym odcinku można powiedzieć naprawdę wiele ciekawostek. Choć ma zaledwie 12 km długości, jego budowa będzie kosztować 1,2 mld zł. Kwota w dużej mierze wynika z wyzwań inżynieryjnych, które czekają na budowniczych. Głównym jest estakada, a właściwie to aż siedem estakad. Największa z nich ma mieć długość 1,1 km. Zostanie posadowiona na filarach o wysokości aż 100 m. To oznacza mniej więcej tyle, że zmieściłby się pod nią 26-piętrowy wieżowiec. GDDKiA informuje również, że "obiekt o oznaczeniu ES-26 pod względem rozmiarów będzie można zestawić z Bazyliką Mariacką w Krakowie".

Jazda taką estakadą będzie pięknym doświadczeniem. A to nadal nie koniec atrakcji, które GDDKiA przygotowała na tym odcinku dla użytkowników dróg. Estakady będą stanowiły aż 30 proc. łącznej długości S19 na odcinku Babica – Jawornik. Prace na tym fragmencie drogi są mocno zaawansowane. Temu nie można się jednak dziwić. Według umowy droga powinna się stać przejezdna już w 2026 r.

To będzie przepiękna autostrada. Kierowcy w Polsce jeszcze nigdy nie jechali na takiej wysokości Fot. GDDKiA

Niby tylko 12 km S19. Trasa ma kluczowe znaczenie dla Via Carpatia

S19 Jawornik – Lutcza to wyzwanie inżynieryjne. GDDKiA musiała jednak je podjąć. Wynika to z faktu, że przeszło 12-kilometrowy fragment drogi ekspresowej stanowi niewielką część kluczowe szlaku komunikacyjnego w całej Europie. Mowa oczywiście o Via Carpatia. Długość trasy w samej Polsce została oszacowana na jakieś 700 km. Połączy ona nie tylko S19, ale również S61 i S16. Poza tym ma przebiegać przez teren województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.