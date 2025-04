O krok od budowy kluczowej drogi nad Bałtykiem

Inwestycja została podzielona na dwa odcinki - od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (ok. 11 km) oraz od DW213 do węzła Łęczyce na S6 (ok. 15 km). Dodatkowo, w ramach obecnie powstającej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie, drgowcy wybudują łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a drogą ekspresową S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce. Droga o przekroju 1x2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) projektowana jest po nowym śladzie i będzie łączyć ekspresówkę S6 z elektrownią. Kto będzie odpowiedzialny za budowę trasy?

Droga do pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Kto zajmie się realizacją inwestycji?

Najkorzystniejszą spośród trzynastu ofert złożyło konsorcjum firm Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal. Zaprojektowanie i budowę drogi krajowej do elektrowni jądrowej, na odcinku od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213, wyceniono na kwotę 177 899 777,77 zł

- informuje gdański oddział GDDKiA. W przypadku drugiego odcinka tej drogi (między DW213 a węzłem Łęczyce na S6) komisja przetargowa jest jeszcze w trakcie oceny dokumentów złożonych przez potencjalnych wykonawców. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w drugim kwartale tego roku.

Oczywiście najważniejszym pytaniem pozostaje to, kiedy trasa zostanie oddana do użytku. Jak przekazują drogowcy, prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez kresów zimowych tj. od 16 grudnia do 15 marca). Jeżeli kontrakt zostanie podpisany w drugim kwartale tego roku, sama budowa mogłaby zakończyć się w pierwszej połowie 2028 roku.

Nowa droga na Pomorzu. Strategiczna inwestycja

Droga krajowa do elektrowni jądrowej "Lubiatowo-Kopalino" została ujęta w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim".

Budowa drogi krajowej do elektrowni jądrowej to ważna inwestycja nie tylko z perspektywy strategicznej, ale również z punktu widzenia mieszkańców tamtejszych terenów. "Nowa trasa zwiększy przepustowość układu komunikacyjnego, odciąży sieć dróg lokalnych, a dodatkowo skróci czas przejazdu między Trójmiastem i nadmorskimi miejscowościami w gminie Choczewo. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Będzie miała również kluczowe znaczenie w sezonie turystycznym, stanowiąc alternatywę dojazdu nad Bałtyk" - stwierdzają przedstawiciele GDDKiA. Co więcej, trasa zmniejszy negatywne oddziaływanie transportu na otoczenie i życie okolicznych mieszkańców, m.in. obniży poziom hałasu, drgań czy też ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport.