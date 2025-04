Rondo Janickiego będzie częścią trasy S7. Dobra wiadomość dla mieszkańców całej dzielnicy

Droga ekspresowa S7 jest prawie gotowa. Prawie, bo brakuje jej fragmentu za Krakowem i w Warszawie. Za stolicą Małopolski prace idą pełną parą. W stolicy kraju natomiast odbywa się wielkie planowanie. Projektanci właśnie rozrysowują przebieg trasy między obwodnicą a Czosnowem. Na drodze tego procesu pojawiają się kolejne pomysły.

REKLAMA

Zobacz wideo Wjechała na ekspresówkę pod prąd. Odpowie przed sądem

To pewne. Na S7 w Warszawie powstanie węzeł Janickiego

Władze stolicy postanowiły upiec dwie pieczenie na jednym ruszcie. Bo wykorzystają budowę drogi ekspresowej S7 przez Bemowo i Bielany do tego, aby skomunikować z tą trasą nitkę poprowadzoną przez Most Północny. Własnymi siłami dobudują dwupasmową jezdnię, która włączy się do drogi szybkiego ruchu na węźle Janickiego. Węźle, który do tej pory pojawiał się w rozmowach warunkowo lub jako jeden z wariantów. Dziś wiadomo, że on powstanie.

Jak wygląda plan? Trasa Mostu Północnego miałaby zostać skomunikowana z S7 za pomocą nitki, która będzie przebiegać po północnozachodniej stronie torów tramwajowych na ul. Nocznickiego. To jedyny punkt, w którym drogowcom uda się zbudować dwie jezdnie, a do tego chodniki i ścieżki rowerowe oraz estakady, które wyprowadzą ruch nad węzłem Metro Młociny. Ta trasa zostanie doprowadzona do węzła Janickiego.

Kiedy Most Północny połączy się z nowym fragmentem S7?

Skomunikowanie Mostu Północnego z drogą ekspresową S7 jest ważne dla osiedla Bielany. Będzie oznaczać bowiem wyprowadzenie dużej części ruchu drogowego. Aktualnie przez osiedle przetacza się tranzyt poruszający się w kierunku np. Trasy Toruńskiej czy autostrady A2. Niemały tranzyt, warto dodać. Bo przez Most Północny każdej doby przejeżdża nawet 70 tys. pojazdów.

Cel jest szczytny, mimo wszystko na wykonanie prac w tym zakresie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Budowa brakującego fragmentu S7 potrwa między 2028 a 2032 r. Prawdopodobnie. To oznacza daleki i blisko horyzont czasowy. Bo w tych samych latach władze stolicy powinny zrealizować także łącznik z Mostem Północnym. Tylko w takim przypadku węzeł Janickiego będzie miał sens.