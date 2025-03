Śląsk od lat czeka na nową drogę ekspresową, która połączy wielką metropolię z kurortami położonymi w środkowej części polskiego wybrzeża Bałtyku. Docelowo łatwiej będzie dojechać do tak znanych miejsc jak m.in. Dąbki, Darłowo, Kołobrzeg, Mielno, Sarbinowo czy Ustronie Morskie. Ułatwi to droga ekspresowa S11, która po ukończeniu wszystkich odcinków będzie liczyć nawet ponad 550 km.

Niestety na mapie przygotowania dróg krajowych S11 nie wygląda jeszcze zbyt imponująco. W przygotowaniu jest jeszcze sporo odcinków w kilku różnych województwach. Krok po kroku trasa jednak się wydłuża. Pora na część zlokalizowaną na obszarze podległym poznańskiemu oddziałowi GDDKiA. Drogowa dyrekcja pochwaliła się, że wreszcie zakończono ocenę ofert złożonych w przetargu na dwa odcinki S11 między Ostrowem Wielkopolskim a Kępnem. Budową nowej trasy zainteresowało się aż 19 firm, które złożyły swoje propozycje.

S11 Przygodzice - Ostrzeszów - Kępno bbialecka

Setki milionów na 30 km drogi ekspresowej

Najkorzystniejsze oferty złożyły Budimex i Mirbud. Pierwszy z nich zaproponował ponad 588 mln zł za odcinek S11 Ostrzeszów Północ – Kępno (18 km długości, trzy węzły drogowe). Mirbud złożył zaś najlepszą ofertę (549 mln zł) na budowę odcinka Przygodzice – Ostrzeszów Północ (12 km długości, dwa węzły drogowe i dwa punkty MOP). Łącznie obie firmy wybudują trasę o długości ponad 30 km. Od chwili podpisania umów mają 10 miesięcy na projekt budowlany i złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). Prace budowlane powinny zaś potrwać 22 miesiące (nie licząc przerwy zimowej od 16 grudnia do 15 marca).

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem dwa nowe odcinki S11 powinny być gotowe za kilka lat. Wedle harmonogramu można oczekiwać oddania do ruchu w pierwszej połowie 2029 r. A co z pozostałymi fragmentami trasy w województwie? W drugim kwartale 2028 r. powinniśmy doczekać ponad 22 km odcinka S11 Oborniki – Poznań (inwestycję realizuje Mirbud). Rok wcześniej zakończą się zaś prace nad drugą jezdnią obwodnicy Kępna (także Mirbud). Ponadto GDDKiA pracuje nad przygotowaniem do budowy pięciu odcinków o łącznej długości 220 km.