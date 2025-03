Odważny projekt władz miasta. Na środku ścieżki rowerowej stoi wielkie drzewo

Szczecin stawia na rozbudowę siatki ścieżek rowerowych. I dobrze. W ramach przygotowania do wiosny trwa właśnie przebudowa ulicy Fałata w Parku Kasprowicza. Prace postępują dynamicznie. Firma odpowiedzialna za realizację inwestycji wytyczyła już nawet przebieg nowej ścieżki. Z nim jest jednak pewien problem. Bo w jednym punkcie koliduje ona z drzewem. O sprawie poinformował serwis wszczecinie.pl.

Ścieżka rowerowa w Szczecinie ominie drzewo. Interwencja była skuteczna

Historia byłaby zatem pewnie typowa. Miasto chciało przebudować ciągi w parku, ale bez usuwania drzew. Drzewo by zatem zostało. Podobnie jak ścieżka rowerowa. W efekcie pień zająłby mniej więcej połowę szerokości trasy w jednym punkcie. Cykliści musieliby omijać go.

Całe szczęście w tym przypadku interwencję podjęli mieszkańcy. Zanim ekipa realizująca ścieżkę przeszła do fazy układania nawierzchni, zastrzeżenia trafiły do władz miasta. Te, jak informuje TVN 24, uwzględniły uwagi. W rozmowie z dziennikarzami stacji Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin powiedziała, że "korekta została wprowadzona i pas rowerowy zostanie odchylony w stronę części dla pieszych, bezpiecznie omijając drzewo". To o tyle dobra informacja, że remont w parku został wyceniony na 6,5 mln zł. Inwestycja jest zatem kosztowna.

Przedstawicielka UM Szczecina tłumaczyła również, że wykonawca z pewnością poinformowałby o wystąpieniu tak poważnej kolizji. To nie są jednostkowe przypadki podczas realizacji ciągów pieszych i rowerowych. Tym razem jednak nie zdążył. Mieszkańcy byli szybsi.

Stowarzyszenie rowerowe krytykuje Szczecin. "Nie ma konsultacji społecznych"

Ścieżka rowerowa w Parku Kasprowicza w Szczecinie ominie drzewo. Sprawa się na tym kończy? Nie do końca. Bo sytuacja sprawiła, że władze miasta postanowiło skrytykować stowarzyszenie Rowerowy Szczecin. Wiceprezes organizacji – Maciej Sikorski powiedział dziennikarzom TVN 24, że urząd miasta podczas wytyczania kolejnych szlaków rowerowych nie chce słuchać głosu faktycznych użytkowników infrastruktury rowerowej. Nie prowadzi konsultacji społecznych. A to nie koniec problemów.

Maciej Sikorski ze stowarzyszenia Rowerowy Szczecin zwraca również uwagę na to, że ścieżki nie są planowane samodzielnie. Nowe to wyłącznie wynik realizowania innych inwestycji. Ciągi wyznacza się np. podczas remontu dróg. Poza tym nie są prowadzone żadne działania, które mają połączyć istniejącą infrastrukturę. Przez to ścieżki rowerowe w mieście stają się porozrzucanymi, samotnymi wyspami.