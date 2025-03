Koniec drogowej mordęgi na południu Polski? Będzie nowe połączenie z autostradą A4

Oto przykład drogowego wąskiego gardła na południu naszego kraju. Droga krajowa nr 94 (Tarnów – Kraków – Olkusz) to alternatywna trasa dla autostrady A4. W razie zdarzeń losowych (takich choćby jak wypadki) ma dość istotne znaczenie dla utrzymania ciągłości ruchu. A płynność ruchu trudno utrzymać np. poprzez węzeł autostradowy Bochnia. Ruch pojazdów do i z autostrady A4 odbywa się poprzez dwie drogi powiatowe (1424K i 1428K) i centrum Bochni. W przypadku ciężkich pojazdów wiąże się to z postępującą degradacją nawierzchni. Według Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Katowicach rośnie także ryzyko wypadków, kolizji i awarii.

REKLAMA

Zobacz wideo Nazwa Audi A6 Avant brzmi znajomo? Nowy model wygląda, jakby powstał specjalnie dla Polaków

Bochnia z nową obwodnicą

Na szczęście jest rozwiązanie obecnego utrapienia mieszkańców Bochni i kierowców. Stąd projekt drogowego połączenia drogi krajowej DK94 z autostradą A4. ZDW zaplanował nowy odcinek jednojezdniowej, dwupasmowej drogi wojewódzkiej klasy G. Pierwszym etapem była trasa o długości 1,88 km od węzła do skrzyżowania z ulicą Krzeczowską (przyjęta prędkość projektowa to 60 km/h). Kolejne jest zaś połączenie w ciągu drogi wojewódzkiej DW-965 o długości 2,4 km z drogą powiatową 1428K w Krzeczowie i rozbudowa drogi powiatowej 1424K. Do wybudowania będzie także odcinek od ul. Krzeczowskiej do Brzeskiej (wliczając w to wiadukt nad torami kolejowymi).

Trzeci etap łącznika między węzłem autostradowym a drogą krajową DK94 zrealizuje firma PORR. Wykonawca wygrał rywalizację aż z 16 podmiotami, które złożyły ofertę w przetargu. Nie licząc przerwy zimowej PORR ma 34 miesiące na realizację wyczekiwanej inwestycji. Zainkasuje niemal 88,5 mln zł.