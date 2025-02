To będzie jedna z najpiękniejszych tras w Polsce. Prace są już na finiszu

Droga ekspresowa S1 na odcinku Przybędza-Milówka to jedna z tych inwestycji, na które kierowcy czekają z niecierpliwością. To brakujący fragment drogowej układanki, który nie tylko usprawni ruch w regionie, lecz także skróci czas podróży do granicy ze Słowacją. Realizacja 8,5-kilometrowego odcinka w końcu zbliża się ku szczęśliwemu końcowi. Potwierdzają to zdjęcia z placu budowy wykonane z lotu ptaka. Trzeba przyznać, że widoki towarzyszące kierowcom przemierzającym w przyszłości trasę z pewnością będą umilały podróż. Zresztą wystarczy spojrzeć na fotografie.

Nowy odcinek śląskiej ekspresówki. Dwa tunele, dwie estakady i sporo wyzwań

Fragment drogi ekspresowej S1 stanowiący obwodnicę Węgierskiej Górki to prawdziwa inżynieryjna perełka. Odcinek Przybędza-Milówka będzie miał dwa różne przekroje: jednojezdniowy przed i za tunelami (3,7 km) oraz dwujezdniowy w samych tunelach i pomiędzy nimi (4,8 km). To właśnie tunele - o długości około 830 i 1000 metrów - były największym wyzwaniem dla budowniczych. Nie obeszło się bez problemów - na początku prac doszło do osuwiska, które skutecznie opóźniło inwestycję.

Droga ekspresowa S1 Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki). Fot. GDDKiA

Mimo trudności w 2022 roku udało się wywiercić pierwszy tunel, a niedługo później dołączył do niego drugi. W 2023 roku wykonawcy mogli świętować kolejny sukces, czyli przebicie drugiej nawy ponad 900-metrowego tunelu. Łącznie na betonowanie obudowy obiektów zużyto 70 tys. metrów sześciennych betonu i 7,7 tys. ton stali, a przy drążeniu wywieziono ponad 650 tys. ton urobku. Liczby robią wrażenie, a efekt będzie jeszcze bardziej spektakularny.

Co warte odnotowania, obwodnica Węgierskiej Górki to coś więcej niż tylko lokalna trasa. Znajduje się ona w korytarzu VI Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, który łączy kraje Morza Bałtyckiego z Europą Południową. To także część priorytetowej osi Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń. Przedłużeniem trasy na południe jest słowacka autostrada D3, która prowadzi do Żyliny.

Droga ekspresowa S1 Przybędza-Milówka. Kiedy otwarcie?

Chociaż pierwotny termin zakończenia budowy wytyczony został na końcówkę sierpnia 2023 roku, wspominanie problemy podczas prac w terenie sprawiły, że realizacja inwestycji nieco się przedłużyła. Na szczęście kierowcy nie będą musieli się dłużej niecierpliwić. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pierwsze samochody powinny wjechać na nową S1 pod koniec 2025 roku, chociaż niewykluczone, że stanie się to szybciej, niż przypuszczamy.