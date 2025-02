To skuteczny bat na piratów drogowych. Wpadają, bo nie ostrzega ich żaden znak

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) zajmujące się na co dzień m.in. wykrywaniem naruszeń przepisów w ruchu drogowym, ku przestrodze opublikowało w sieci kompilację filmów przedstawiających lekceważący stosunek kierowców do sygnalizacji świetlnej. Nagrania pochodzą z monitoringu skrzyżowań o nazwie Red Light. W Polsce system ten funkcjonuje w 47 miejscach. Okazuje się, że w 2024 roku aparatura ta zarejestrowała 60 509 wykroczeń niezastosowania się do czerwonego sygnału świetlnego.

Red Light obserwuje i wychwytuje wykroczenia

System Red Light dokumentujący wykroczenia ma na celu przeciwdziałanie łamaniu przepisów ruchu drogowego. Mechanizm monitorowania śledzi tor poruszania się pojazdów oraz umieszczone na skrzyżowaniu sygnalizatory. W momencie wykrycia nieprawidłowości nowoczesny system rejestrujący zapisuje czas i miejsce popełnienia wykroczenia oraz tworzy dokumentację fotograficzną umożliwiającą identyfikację pojazdu. Red Light z dokładnością określa czas, jaki upłynął od zapalenia się czerwonego światła do chwili zarejestrowania naruszenia przepisów.

Wykroczenie kosztuje 500 zł i 15 punktów karnych

Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej jest wykroczeniem. System po zidentyfikowaniu tablicy rejestracyjnej weryfikuje dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz określa, kto jest właścicielem pojazdu, a następnie generuje raport z wykroczenia. Wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle skutkuje nałożeniem mandatu w wysokości 500 zł oraz 15 punktami karnymi dopisanymi do konta kierowcy.

Znaki nie ostrzegają przed systemem Red Light

Przed skrzyżowaniami z systemem Red Light nie ma dodatkowego oznakowania informującego o obecności takiego monitoringu. W przeciwieństwie do fotoradarów oraz do aparatury odcinkowego pomiaru prędkości, w przypadku rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle nie umieszcza się znaku informującego o systemie. Zmotoryzowany jedynie na widok żółtych kamer zainstalowanych na słupach może się domyślić, że w danym miejscu funkcjonuje taki system.

Rejestrator przejazdu na czerwonym świetle CANARD