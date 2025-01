Zupełnie nowa ekspresówka. Ma przebiec przez Wielkopolskę i prowadzić nad Bałtyk

O budowie dwujezdniowej trasy szybkiego ruchu Via Pomerania mówi się od dawna. Zespół ministerialny obradował w sprawie możliwej budowy w czwartek, 30 stycznia, w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, a dzień wcześniej prace prowadził parlamentarny zespół ds. budowy drogi ekspresowej Via Pomerania. Na posiedzeniach zaprezentowano warianty przebiegu trasy, która miałaby mieć nie tylko znaczenie gospodarcze, lecz także militarne ze względu na połączenie portu w Ustce z terenami wojskowymi w Bydgoszczy i Inowrocławiu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Około 400 kilometrów nowej drogi

Via Pomerania w planach ma przebiegać przez kilka województw, a trasa wytyczona zostałaby przez: Ustkę, Słupsk, Bytów, Chojnice, Sępólno Krajeńskie, Bydgoszcz, Inowrocław, Konin i Kalisz. Konkretnej koncepcji wciąż jednak nie ma. Inwestycja zwiększyłaby m.in. atrakcyjność regionów pod kątem turystycznym, przez które miałaby przebiegać oraz przyczyniłaby się do podniesienia jakości życia mieszkańców okolicznych miast i miejscowości. Poprawione zostałoby także bezpieczeństwo na lokalnych drogach. Ekspresówka docelowo liczyć ma około 400 kilometrów.

Via Pomerania alternatywą dla S11

Via Pomerania to na razie tylko potencjalna inwestycja. Projekt nie ma obecnie finansowania i nie jest ujęty w aktualnym Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Co więcej, planowana trasa będzie równoległa do drogi ekspresowej S11, która jest już w budowie.

S11 do 2030 roku ma zostać zbudowana w całości. Droga ta będzie przebiegać przez cztery województwa i połączy na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg, Koszalin, Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po ukończeniu wszystkich odcinków trasa ta będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (35,5 km) blisko 620 km. Kierowcy już korzystają ze 150 kilometrów tej trasy (wliczając wspólny przebieg S6 i S11). Oddana do ruchu w 2023 roku obwodnica Olesna również jest elementem trasy S11. Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane bądź trwają przygotowania.