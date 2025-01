Coraz bliżej budowy kolejnego odcinka ważnej ekspresówki. Z Kołobrzegu na Śląsk w 5 godzin

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na biurko wojewody wielkopolskiego trafił właśnie wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S11 od Kępna do Siemianic o długości ok. 12,5 km. Jest to jeden z trzech przygotowywanych do realizacji fragmentów trasy pomiędzy Kępnem i początkiem obwodnicy Olesna. Dla pozostałych dwóch — Siemianice - Gotartów (22,7 km) oraz Gotartów - obwodnica Olesna (10,5 km) — podobne wnioski zostaną złożone jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Co wiemy o fragmencie trasy?

Droga ekspresowa S11 Kępno - Siemianice. Coraz bliżej budowy

Odcinek dwujezdniowej trasy o dwóch pasach ruchu na każdej jezdni w zdecydowanej większości zostanie poprowadzony nowym śladem. Jego początkowy fragment będzie stanowił połączenie z oddaną do ruchu 16 sierpnia 2021 roku obwodnicą Kępna. Inwestycja w całości położona jest w woj. wielkopolskim i ominie kolejno miejscowości Słupia pod Kępnem, Łęka Opatowska, Opatów i Siemianice. W ramach inwestycji powstanie dziesięć obiektów inżynierskich, w tym przejścia dla zwierząt, a także węzeł drogowy Siemianice. Odcinek, podobnie jak łączące się z nim fragmenty Siemianice - Gotartów i Gotartów - obwodnica Olesna, planowo mają zostać oddane do ruchu w 2028 roku.

Ekspresówka S11. Ze Śląska nad Bałtyk w 5 godzin

Droga ekspresowa S11 jest jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w Polsce. Do 2030 roku cała S11 połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg, Koszalin, Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po ukończeniu wszystkich odcinków trasa będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (35,5 km) blisko 620 km.

Aktualnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km ekspresówki (wliczając wspólny przebieg S6 i S11). Oddana do ruchu w 2023 roku obwodnica Olesna również jest elementem S11. Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane lub też prowadzone są prace przygotowawcze. Zdaniem drogowców, gdy nowa "eska" zostanie już ukończona, pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie zajmie nieco ponad 5 godzin.