Wisłostrada zostanie zwężona na co najmniej trzy lata. Warszawiacy już załamują ręce

Kiedy ostatni raz przejechałaś czy przejechałeś Wisłostradę bez większych utrudnień i korków? Nie licząc godzin nocnych to łatwo o wrażenie, że było to już bardzo dawno temu. Tak ważna trasa łącząca południe i północne części miasta nie dość, że jest dość często mocno zatłoczona to jeszcze zwężana na dość długi okres. A zwężenia były wprowadzane na czas budowy kolektora, kładki dla pieszych, linii tramwajowej czy przejścia podziemnego. Niestety na tym nie koniec.

Wisłostradą będzie coraz gorszym miejscem do podróżowania samochodem. Przez najbliższe trzy lata trasa będzie ponownie zwężona. Skąd takie utrudnienia? Na plac budowy ponownie wejdą ekipy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Mają nowe zadanie związane z budową kolektora. Wodociągowcy zajmą się drążeniem rury (przeznaczona do przejęcia wody w trakcie większych opadów deszczu) o sporej średnicy (aż 2,8 m) i długości (aż 2,5 km). Na czas prac trasa zostanie zwężona na długości ok. 2,5 km.

Jeden pas dla ciebie. Drugi dla autobusów

Wedle informacji warszawskiego oddziału Gazety Wyborczej ekipy budowlane zajmą zachodnią jezdnię Wisłostrady (ruch w kierunku Wilanowa). Na drugiej nitce nastąpi podział na dwa pasy w obu kierunkach. Kierowców czekają tam ogromne korki, gdyż miasto zapowiada wyznaczenie buspasów, by usprawnić przejazd autobusów komunikacji miejskiej.

Kiedy należy spodziewać się pierwszych utrudnień drogowych związanych z planowaną inwestycją? Prace przygotowawcze rozpoczną się w drugiej połowie 2025 r. Władze MPWiK przewidują jednak największe utrudnienia w latach 2026-2027. Cała inwestycja potrwa aż 3 lata.