Dzieje się wokół CPK. Na pierwszy ogień pójdą drogi

W ramach ogłoszonego przez spółkę CPK przetargu, przeprojektowanych i przebudowanych zostanie łącznie 14 km dróg na terenie gminy Teresin, powiatu sochaczewskiego i grodziskiego. Jest to część większego projektu, który obejmuje modernizację istotnych dróg dojazdowych do terenu lotniska.

Drogi w sąsiedztwie CPK zostaną przebudowane. Jest nowy przetarg

Jak poinformowali przedstawiciele spółki, przetarg "Budowa korytarzy transportowych dojazdowych przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - ETAP 3" pozwoli wyłonić wykonawcę inwestycji, który zrealizuję ją systemie Projektuj i Buduj. Taki system pozwala na łatwe dopasowanie planów budowy do zmieniających się warunków i okoliczności towarzyszących inwestycji bez konieczności zmian zapisów umowy. Dzięki temu realizacja jest sprawniejsza, a dodatkowo minimalizowane są koszta, tak po stronie inwestora jak i samego wykonawcy

"Po poszerzeniu i wzmocnieniu nawierzchni zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu drogowym mieszkańców gminy Teresin, powiatu sochaczewskiego i grodziskiego. Modernizacja zniweluje również ewentualne skutki związane ze wzmożeniem ruchu, gdy korytarze transportowe wokół lotniska zaczną być wykorzystywane przez transport kołowy do dostarczania materiałów budowlanych" - poinformowano w oficjalnym komunikacie.

Fot. CPK

Przebudowa dróg sąsiadujących z CPK. Kiedy zakończy się budowa?

W ramach realizacji programu CPK powstanie ok. 90 km dróg wokół lotniska, na których budowę i modernizację w Programie Wieloletnim CPK w latach 2024-32 przewidziano 2,6 mld złotych. Połączą one lotnisko z siecią istniejących dróg publicznych. Zakres inwestycji obejmie m.in. budowę węzła na autostradzie A2. Pierwsze 14 km dróg lokalnych, których dotyczy przetarg, zostaną oddane do użytku pod koniec 2026 roku.

Co się tyczy samego CPK, w ramach inwestycji powstanie m.in. nowoczesne centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 milionów pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zdaniem inicjatorów "zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku". Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld złotych.