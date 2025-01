Szokujące wyniki kontroli NIK. Tak roztrwaniano publiczne pieniądze na budowę dróg

Program Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład to jedno ze źródeł finansowania budowy nowych dróg w Polsce. W dziewięciu z rozstrzygniętych edycji programu samorządom przyznano na budowę dróg aż 46 mld zł. Część z nich trafiła pod lupę kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli. Urzędnicy przyjrzeli się bliżej inwestycjom o łącznej wartości niemal 108 mln (wartość dofinansowania z programu Polski Ład przekroczyła próg 93 mln zł). To drogi o łącznej długości ok. 59 km.

Wyniki kontroli inwestycji drogowych w kilku województwach są zaskakujące. W podsumowaniu raportu NIK napisano, że „inwestycje te nie były przeprowadzone w pełni rzetelnie i gospodarnie, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami umów". W konsekwencji częścią z nich (projekty zrealizowane w województwie opolskim i podlaskim) zajmie się prokuratura. NIK złożyła dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Inwestycje drogowe z programu Polski Ład skontrolowane przez NIK

Przebudowa drogi powiatowej 3362D Rybnica Leśna w 2022 r. Województwo Dolnośląskie

Przebudowa drogi powiatowej 3398D w Boguszowie-Gorcach w 2022 r. Województwo Dolnośląskie

Modernizacja drogi powiatowej 1225F Niedźwiedź – Toporów (lata 2022 – 2023). Województwo Lubuskie

Modernizacja DW 480 Restarzew – Kolonia Szczercowska (2022 r.). Województwo Łódzkie

Modernizacja DW 480 Widawa – Kolonia Zawady (2022 r.). Województwo Łódzkie

Modernizacja DW 481 Rychłowice – Wieluń (2022 r.). Województwo Łódzkie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW901 Zawadzkie – Żędowice (lata 2022 - 2023). Województwo Opolskie

Przebudowa ul. Kamienne Bagno i Zaułek Bartników (przetarg w 2022 r.). Województwo Podlaskie

Przebudowa drogi powiatowej Lubania – Życiny (2023 r.). Województwo Świętokrzyskie

Rozbudowa infrastruktury drogowej w 2022 r. Gmina Miedziana Góra. Województwo Świętokrzyskie

Na co zwrócili uwagę kontrolerzy? Nie tylko na liczne błędy w dokumentacji. Doszukano się m.in. dublowania wydatków. Jednym z przykładów była niepotrzebnie zlecona ekspertyza w Urzędzie Gminy Miedziana Góra (okazało się, że zamawiający już wcześniej dysponował odpowiednią ekspertyzą). Stwierdzono także naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych (3 z 7 kontrolowanych jednostek) czy nieodpowiedni nadzór budowlany na każdym etapie prac (przygotowanie, realizacja i odbiór). Jako przykład nierzetelności wskazano nieuzasadniony wydatek w wysokości niemal 660 tys. zł (Gmina Miedziana Góra) za roboty, których w dniu podpisania protokołu odbioru jeszcze nie wykonano. Podobnie postępowano w ZDW w Opolu (odbiór i zapłata za roboty w realizacji lub takie, których nie wykonano) czy Boguszowie-Gorcach (odbiór drogi, na której na jednym ze zjazdów nie wykonano nawierzchni bitumicznej). Mało? To nie wszystko.

Inwestycje drogowe skontrolowane przez NIK NIK

Jakość. Jaka jakość?

Okazuje się, że nieprawidłowości wykazano nawet w kwestii kontroli jakości. Urzędnicy nie sprawdzali parametrów technicznych warstw konstrukcyjnych dróg, nośności czy właściwości przeciwpoślizgowych. Stąd kontrolerzy NIK przeprowadzili oględziny wszystkich wybudowanych tras. Okazało się, że aż w pięciu samorządowych inwestycjach drogowych stwierdzono niewłaściwy stan technicznych. Na liście usterek wykazano pękniętą nawierzchnię, niewłaściwe odwodnienie, niedrożne rowy i przepusty, niestabilne skarpy czy nieodpowiednie oznakowanie.

A czym zajmą się śledczy? Pierwsze z zawiadomień o popełnieniu przestępstwa (trafiło do prokuratury w Opolu) dotyczyło fałszowania dokumentów i niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz niedopełnienia obowiązków służbowych. Drugie (trafiło do Białegostoku, a następnie Hajnówki, gdzie wszczęto śledztwo) zaś zawiera zarzuty wobec wójta Gminy Białowieża (działanie na szkodę interesu publicznego). Na szczegóły postępowań pozostaje poczekać.