Na Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 w dniu 21 stycznia ruszyły testy systemu zarządzania ruchem. Prace potrwają do końca bieżącego tygodnia i będą prowadzone w godzinach nocnych. Jak informują drogowcy, testy obejmą prawidłowość uruchamiania poszczególnych scenariuszy, zgodności treści komunikatów wyświetlanych w Centrum Zarządzania Ruchem oraz zgodności z komunikatami wyświetlanymi na tablicach zmiennej treści.

Ograniczenia prędkości, zamknięcia drogi oraz objazdy

W związku z prowadzonymi ćwiczeniami wystąpią utrudnienia, które będą uzależnione od aktualnie testowanych scenariuszy. Kierowcy mogą spodziewać się wprowadzenia ograniczeń prędkości, zamknięcia drogi oraz skierowanie ruchu na wyznaczone objazdy.

GDDKiA zwraca się do zmotoryzowanych podróżujących Północną Obwodnicą Krakowa o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do komunikatów wyświetlanych na tablicach zmiennej treści. Godziny i dni testów zostały dobrane w ten sposób, aby w jak najmniejszym stopniu generować utrudnienia w ruchu.

Północna Obwodnica Krakowa

POK została oddana do użytku kierowców 23 grudnia 2024 roku. To 12,3 km drogi ekspresowej S52 z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Obwodnica rozpoczyna się na węźle Modlnica i prowadzi przez węzły Zielonki, Węgrzce i Batowice. Trasa łączy dzielnice Bronowice i Prądnik Biały z Nową Hutą. Powstały na niej dwa tunele, w Zielonkach i Dziekanowicach, o długości odpowiednio 653 i 496 m. Innym znaczącym obiektem na tej trasie jest estakada w Węgrzcach i Bosutowie o długości 569 m. S52 w rejonie powstającego węzła Mistrzejowice POK łączy się z drogą ekspresowąS7 do Widomej.